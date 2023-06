Šéfka EK chce uzavrieť obchodnú dohodu s blokom Mercosur do konca roka

Brazília 13. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová chce uzavrieť dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a skupinou juhoamerických krajín Mercosur "do konca tohto roka". Šéfka EK to uviedla v pondelok po rozhovoroch s brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Obaja sme presvedčení, že teraz je ten čas uzavrieť dohodu EÚ s Mercosurom. Máme ambíciu, obaja, dosiahnuť to čo najskôr," povedala von der Leyenová.



Do skupiny Mercosur patrí Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj.



EÚ od roku 1999 vyjednáva s Mercosurom o dohode, ktorá by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete s vyše 780 miliónmi ľudí.



EÚ v tom však bránia určité prekážky - žiada ochranu amazonského dažďového pralesa a zastavenie jeho odlesňovania za účelom chovania dobytka a poľnohospodárstva. Dohodu musia ešte ratifikovať všetky členské štáty.



Dohoda je sporná aj v Južnej Amerike, kde niektoré krajiny chcú chrániť svoje trhy a ďalšie sa zasa obávajú zmäkčenia pracovných a environmentálnych noriem.



"Myslím si, že pre obe strany plynú z dohody obrovské výhody. Dohoda vytvorí správne podmienky pre prúdenie investícií," povedala von der Leynová na spoločnej tlačovej konferencii v hlavnom meste Brazília.



Lula kritizoval najnovšie plány na doplnkovú deklaráciu k dohode. Podľa neho tento dodatok umožní zaviesť sankcie v prípade, že Brazília nesplní požiadavky Európskej únie.



"Predpokladom medzi strategickými partnermi musí byť vzájomná dôvera, a nie nedôvera a sankcie," vyhlásil Lula.