Šéfka EK: Do konca júla bude v EÚ dosť vakcín pre 70 percent dospelých

Brusel 23. apríla (TASR) - Európska únia zabezpečí do konca júla dostatok proticovidových vakcín pre 70 percent dospelého obyvateľstva svojich členských krajín. Uviedla to v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Ako pripomína agentúra AFP, podľa pôvodných plánov mal byť tento ciel naplnený až koncom septembra tohto roku.



"Som presvedčená, že budeme mať už v júli dostatok dávok, aby sme mohli zaočkovať 70 percent všetkých dospelých obyvateľov EÚ," povedala von der Leyenová počas návštevy závodu na výrobu vakcín v Belgicku.



Spravodajský server Politico priniesol vo štvrtok správu, že Európska komisia sa pripravuje na súdne konanie proti spoločnosti AstraZeneca, britskému výrobcovi očkovacích látok proti covidu. EÚ chce za pomoci súdneho konania prinútiť túto farmaceutickú firmu, aby dodala EÚ dohodnuté množstvo vakcín.



Spoločnosť AstraZeneca vyvolala v januári vlnu nespokojnosti v krajinách EÚ, keď oznámila, že nebude schopná dodať do Únie pôvodne očakávaný počet dávok vakcín. Do konca prvého štvrťroka výrobca dodal krajinám EÚ iba 30 miliónov dávok namiesto 100 miliónov dávok, ktoré boli zakotvené v zmluve s eurokomisiou. Tento deficit vakcín spomalil očkovacie kampane v krajinách EÚ.