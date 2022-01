Leyenová: Do rokovaní o Ukrajine sa musí zapojiť aj Európa

Francúzsky prezident Emmanuel Macron (vpravo) a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa zdravia na schodoch Elyzejského paláca 7. januára 2022 v Paríži, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Paríž/Brusel 7. (TASR) - Do americko-ruských rokovaní o riešení krízy okolo Ukrajiny sa musí zapojiť aj Európska únia. Uviedla to v piatok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorú citovala agentúra AFP.povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii v Paríži, kam pricestovala pri príležitosti začiatku polročného predsedníctva Francúzska v Rade Európskej únie.Vyjadrenia šéfky EK zazneli po rokovaní s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Zdôraznila, že EÚ sa výrazne angažuje na Ukrajine, ktorej už poskytla finančnú pomoc v celkovej výške šesť miliárd eur. Pripomenula tiež, že pre Ukrajinu je kľúčové jej postavenie ako tranzitnej krajiny pre dodávky ruského zemného plynu do Európy.Macron na tej istej tlačovej konferencii ocenil, že USA a Rusko chcú riešiť krízu okolo hromadenia ruských vojsk pri hraniciach Ukrajiny diplomatickou cestou. Budúcotýždňové rokovania však podľa neho nesmú narušiť, ktorej budovanie je v kompetencii Európanov.Spojené štáty podľa Macrona svoj prístup k celej záležitostikoordinujú s EÚ. Avšak Únia by mala o Ukrajine viesť s Moskvou aj vlastné rozhovory. Podčiarkol pritom, žeMoskva pri ukrajinských hraniciach v priebehu posledných mesiacov rozmiestnila desaťtisíce svojich vojakov a početnú vojenskú techniku. Vyvolalo to obavy Západu, že s Ruská federácia chystá napadnúť Ukrajinu.Administratíva prezidenta USA Joea Bidena v tejto situácii pristúpila na rokovania s Kremľom, ktoré majú prebehnúť v pondelok v Ženeve.Rusko žiada od Západu záruky, že sa Ukrajina v budúcnosti nestane členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Spojené štáty a ich spojenci z NATO pohrozili Moskve v prípade útoku na Ukrajinu prísnymi sankciami.