EÚ bude mať zhruba dve miliardy dávok vakcín proti koronavírusu

Brusel/Viedeň 27. novembra (TASR) – Európska únia bude mať k dispozícii približne dve miliardy dávok vakcín voči novému druhu koronavírusu. Počas piatkovej videokonferencie s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informovala agentúra APA.



S uvedeným množstvom vakcíny môže byť podľa slov šéfky EK zaočkovaných až 700 miliónov ľudí, a to aj v krajinách západného Balkánu a v Afrike. Rakúsko dostane zhruba dve percentá z predpokladaných zásob vakcín EÚ, čo je podľa von der Leyenovej zrejme viac, ako bude potrebovať.



Kancelár Kurz sa šéfke EK poďakoval za jej nasadenie v období koronakrízy. Je podľa neho obdivuhodné, ako rýchlo a dobre prebiehajú procesy súvisiace s prípravou vakcinácie.



Von der Leyenová odhadla, že prvé očkovania by sa mohli začať ešte tento rok v decembri. Kurz dúfa, že prvé skupiny ľudí, ako napríklad zdravotníci či inak ohrozené osoby, budú môcť byť v Rakúsku zaočkované už v januári 2021.