Šéfka EK: EÚ bude pokračovať v tlaku na Rusko, pokým neutíchnu boje
Leyenová privítala ochotu amerického prezidenta Donalda Trumpa podieľať sa na zabezpečovaní bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
TASR
Brusel 17. augusta (TASR) - Európska únia bude pokračovať v diplomatickom a najmä ekonomickom tlaku na Rusko, pokým na Ukrajine bude pretrvávať krviprelievanie, vyhlásila v nedeľu na tlačovej konferencii predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá v Bruseli privítala ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. EÚ podľa jej slov pokračuje v prípravách 19. balíka protiruských sankcií, ktorý predstaví začiatkom septembra. Zdôraznila, že o územných otázkach môže rozhodovať jedine Ukrajina, píše TASR.
Leyenová privítala ochotu amerického prezidenta Donalda Trumpa podieľať sa na zabezpečovaní bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, ktoré by sa podobali článku 5 NATO o kolektívnej obrane. Koalícia ochotných vrátane EÚ je podľa nej pripravená prispieť svojím podielom. Podotkla, že bezpečnostné záruky sú potrebné nielen pre ochranu „životných bezpečnostných záujmov“ Ukrajiny, ale aj Európy.
„Ukrajina sa musí stať oceľovým dikobrazom, ktorý bude pre potenciálnych votrelcov nestráviteľný,“ uviedla šéfka EK. Súčasne zdôraznila, že medzinárodné hranice nemožno zmeniť silou. „Tieto rozhodnutia musí prijať Ukrajina a iba Ukrajina; nesmú sa prijímať bez účasti Ukrajiny,“ povedala s tým Ukrajina „musí byť schopná udržať si svoju suverenitu a územnú celistvosť“.
Zelenskyj na tlačovej konferencii povedal, že mu ukrajinská ústava znemožňuje vzdať sa územia alebo obchodovanie s ním. Táto otázka je podľa neho tak podstatná, že by o nej mali diskutovať iba lídri Ukrajiny a Ruska na trojstrannom stretnutí so Spojenými štátmi. Rusko však podľa neho nedáva v súčasnosti žiadne náznaky, že by k takémuto summitu mohlo dôjsť. Ak to Moskva odmietne, mali nasledovať sankcie, poznamenal.
Podľa Zelenského slov je tiež potrebné dosiahnuť prímerie predtým, než sa začne rokovať o „konečnej“ dohode. „Potrebujeme skutočné rokovania, čo znamená, že môžeme začať tam, kde je teraz frontová línia,“ dodal.
Šéfka EK a ukrajinský prezident sa plánujú zúčastniť na virtuálnom rokovaní takzvanej koalície ochotných, ktorú povedú lídri Francúzska, Nemecka a Británie. Von der Leyenová predtým potvrdila, že sa v pondelok spolu s ďalšími lídrami zúčastní na stretnutí Zelenského a Trumpa v Bielom dome, ktoré nadviaže na Trumpa a Putina na Aljaške.