Šéfka EK: EÚ musí zabezpečiť, aby sa na obete holokaustu nezabudlo

Brusel 26. januára (TASR) - Európska únia musí nájsť spôsoby ako zabezpečiť, aby sa na obete holokaustu nikdy nezabudlo. Uviedla to v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v oficiálnom vyhlásení k sobotňajšiemu (27. januára) Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Jej vyhlásenie bol zároveň pripravené aj ku 79. výročiu oslobodenia nacistického koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka (Auschwitz-Birkenau) v Poľsku, ktoré si svet rovnako pripomína 27. januára.



Šéfka EK upozornila, že po teroristických útokoch hnutia Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pripomienka holokaustu nadobúda nový význam.



"Európski Židia opäť žijú v strachu. Žiadny rodič by sa nemal báť poslať svoje deti do školy. Židia sú šikanovaní, sú obeťami obťažovania a útokov na uliciach, v školách a na univerzitách. Synagógy ničia vandali. Židovské cintoríny sú znesväcované," opísala situáciu.



Uviedla, že bezprecedentný nárast antisemitských prejavov Európanom pripomína najtemnejšie obdobie ich histórie, a aj preto pre antisemitskú nenávisť nie je miesto - a najmä nie v Európe.



"Tri generácie po holokauste musíme zabezpečiť, aby židovstvo bolo aj naďalej živou súčasťou našej spoločnosti. Nemôžeme pripustiť, aby Židia skrývali svoju identitu. Podpora židovského života je jadrom našej stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu," zdôraznila. Pripomenula, že v Osvienčim-Brezinke a ďalších koncentračných táboroch zahynulo šesť miliónov židovských žien, mužov a detí a boli medzi nimi aj státisíce Rómov.



Šéfka EK pripomenula, že "postupne nás opúšťajú" aj poslední preživší holokaustu a EÚ preto musí nájsť nové spôsoby, ako zabezpečiť, aby sa na ich príbehy nezabudlo a zaviesť metódy výučby, ktoré sa budú opierať o posledné stopy minulosti.



EÚ preto vytvára "sieť miest spojených s holokaustom", ktorá je nosným prvkom stratégie EÚ na boj proti antisemitizmu.



"Nesmieme zabudnúť, ako to všetko začalo: antisemitizmus a nenávisť viedli až k holokaustu. Je našou povinnosťou ako Európanov vybudovať úniu bez antisemitizmu a akejkoľvek formy rasizmu a diskriminácie. Ak Európa sklame Židov, sklame nás všetkých. Dnes treba znovu pripomenúť: nedopustíme to už nikdy viac!" vyhlásila.



Európska komisia v októbri 2021 predložila historicky prvú stratégiu pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života. Krajinám EÚ a občianskej spoločnosti má pomôcť pri potláčaní antisemitizmu a podpore židovského života v EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)