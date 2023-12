Šéfka EK: EÚ nájde spôsob, ako uvoľniť zablokovaný balík pre Ukrajinu

Brusel 15. decembra (TASR) - Šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok prisľúbila, že EK do začiatku budúceho roka nájde spôsob, ako uvoľniť 50 miliárd dolárov finančnej pomoci pre Kyjev, a to aj napriek možnému vetu Maďarska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ako Komisia využijeme čas, ktorý dovtedy zostáva, aby sme zabezpečili, že bez ohľadu na to, čo sa stane na ďalšom summite EÚ, budeme mať funkčné riešenie," povedala von der Leyenová na tlačovej konferencii po summite lídrov EÚ v Bruseli.



Európska rada vo štvrtok rozhodla otvoriť rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ aj napriek tomu, že maďarský premiér Viktor Orbán toto rozhodnutie plánoval vetovať.



V otázke finančnej pomoci vo výške 50 miliárd eur, ktoré má Kyjevu poskytnúť EÚ zo svojho revidovaného rozpočtu vo forme pôžičiek a grantov, Orbán využil svoje právo veta a balík zablokoval. Lídri EÚ by tak v tejto veci mali rokovať na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli začiatkom budúceho roka.



Orbán tiež varoval, že Budapešť ešte bude mať možnosti odmietnuť Ukrajine vstúpiť do EÚ. Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona Orbán lídrom na summite povedal, že ak Kyjev do marca implementuje zvyšné reformy, Maďarsko nebude blokovať prístupové rokovania s Ukrajinou.



Macron tiež vyjadril presvedčenie, že v novom roku sa Orbána podarí presvedčiť, aby pristúpil na balík finančnej pomoci pre Ukrajinu. V opačnom prípade by to podľa neho znamenalo aj zablokovanie nových finančných prostriedkov pre Maďarsko a s ním susediace krajiny, ako aj peňazí určených na ochranu hraníc pred nelegálnou migráciou - vzhľadom na to, že sú tiež súčasťou rozpočtu EÚ na najbližšie štyri roky.



Francúzsky prezident uviedol, že európski lídri si Orbána na summite v Bruseli vypočuli s rešpektom. "Tento rešpekt zahŕňa aj zodpovednosť", a preto by sa mal Orbán "správať ako Európan" a nemal by pre vlastné politické ciele blokovať dôležité spoločné rozhodnutia.



Prípadné členstvo Ukrajiny v EÚ je podľa Macrona stále vzdialené. Únia je "stále veľmi ďaleko od úspešného rozšírenia o Ukrajinu. V každom prípade rozšírenie - nech bude akékoľvek - si bude vyžadovať reformu pravidiel EÚ. To bude možné len masívnym zvýšením finančných prostriedkov", poznamenal Macron.