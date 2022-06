Šéfka EK je presvedčená, že Ukrajina získa štatút kandidátskej krajiny

Berlín 20. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyjadrila presvedčenie, že Ukrajina získa oficiálny štatút kandidátskej krajiny Európskej únie. Povedala to pred kľúčovým summitom EÚ, ktorý sa uskutoční počas štvrtka a piatka a 27 členských štátov eurobloku sa na ňom bude zaoberať odporúčaním EK udeliť Ukrajine kandidátky štatút. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Som pevne presvedčená, že dostaneme pozitívne rozhodnutie a získame podporu na to, aby toto smerovanie mohlo byť stanovené, povedala šéfka EK v nedeľu večer v tolkšou Anne Willovej na nemeckej televíznej stanici ARD. "Samozrejme, je to tiež historické rozhodnutie, ktoré teraz musí spraviť Európska rada, ale prípravy sú dobré," dodala s tým, že pevne verí, že Ukrajina kandidátsky štatút získa.



Von der Leyenová zdôraznila, že rozhodnutie Európskej komisie podporiť Ukrajinu v tejto záležitosti je založené na dátach, faktoch a prípravnej práci tejto krajiny za posledné roky. "Ukrajina spravila v uplynulých rokoch mimoriadne kroky vpred," uviedla. "Chceme vidieť ešte viac reforiem," dodala.



Členovia EK minulý piatok pod vedením svojej predsedníčky von der Leyenovej hlasovali za udelenie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie Ukrajine a Moldavsku. Rozhodnutie o udelení štatútu kandidátskej krajiny týmto dvom štátom sa očakáva počas tohtotýždňového summitu EÚ v Bruseli 23. a 24. júna.



Na programe rokovaní lídrov EÚ bude na summite aj žiadosť Gruzínska o vstup do eurobloku. Tejto kaukazskej krajine však EK zatiaľ odporučila iba európsku perspektívu. Gruzínsko sa podľa EK musí politicky spojiť a navrhnúť jasnú cestu k štrukturálnym reformám. Ak splní viaceré podmienky, bude mu môcť byť udelenie štatútu kandidátskej krajiny povolené.



DPA pripomína, že členské štáty EÚ sa zatiaľ úplne nezhodli v otázke prípadného členstva Ukrajiny a Moldavska v EÚ. Rakúska vláda napríklad žiada, aby v rovnakom čase získala kandidátky štatút aj Bosna a Hercegovina, Rumunsko zase lobuje za Gruzínsko.