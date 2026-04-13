Šéfka EK je pripravená naprávať vzťahy s Maďarskom

.
Na snímke Ursula von der Leyen. Foto: TASR/AP

Eurokomisia zmrazila Budapešti financie z rozpočtu EÚ v súvislosti so zhoršovaním stavu právneho štátu.

Autor TASR
Brusel 13. apríla (TASR) – Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok povedala, že je pripravená spolupracovať s víťazom parlamentných volieb v Maďarsku Péterom Magyarom na zásadných reformách, aby uvoľnili miliardy eur z fondov EÚ po nástupe novej vlády. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

„Začneme pracovať s touto vládou čo najskôr,“ uviedla von der Leyenová s tým, že cieľom bude „dosiahnuť rýchly a dávno potrebný pokrok v prospech maďarského ľudu“.

Eurokomisia zmrazila Budapešti financie z rozpočtu EÚ v súvislosti so zhoršovaním stavu právneho štátu. V kritike sa zamerala na nedostatky pri udeľovaní verejných zákaziek, v boji proti korupcii, pri konfliktoch záujmov i prokuratúre náchylnej na politický vplyv, priblížila DPA.

„Treba urobiť ešte veľa práce, keď sa Maďarsko vracia na európsku cestu,“ povedala von der Leyenová a zdôraznenila, že Budapešť musí uskutočniť reformy, aby odblokovala eurofondy.

Šéfka EK vyjadrila optimizmus, že budú môcť byť prijaté opatrenia na podporu Ukrajiny vrátane najnovšieho balíka sankcií EÚ voči Rusku a 90-miliardovej pôžičky pre Kyjev, ktoré blokuje odchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán.

Von der Leyenová vyzvala tiež na zmeny v spôsoboch rozhodovania v EÚ, požiadavku jednomyseľného schvaľovania rozhodnutí v oblasti zahraničnej politiky by podľa nej malo nahradiť väčšinové hlasovanie.
.

