Šéfka EK: Musíme byť pripravení na následky vojny a migračných výziev
Šéfka EK zdôraznila, že zatiaľ nedochádza k masovej migrácii do EÚ, no je potrebné pripraviť všetky dostupné nástroje a spolupracovať s kľúčovými partnermi, ako sú Turecko, Libanon a Pakistan.
Autor TASR
Brusel 15. marca (TASR) — Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu v liste adresovanom lídrom členských krajín Európskej únie upozornila na rastúce riziká dlhotrvajúceho konfliktu na Blízkom východe a jeho dôsledky pre Úniu. Súčasná geopolitická situácia si podľa nej vyžaduje vysokú úroveň ostražitosti a pripravenosti na akékoľvek budúce výzvy vrátane migračnej krízy. Informuje o tom TASR.
„Konflikt na Blízkom východe predstavuje výzvy, ktoré si vyžadujú mobilizáciu politických, diplomatických a operačných nástrojov. Už viedol k vnútornému presídleniu miliónov ľudí, najmä v Iráne a Libanone. Zatiaľ čo opätovne potvrdzujeme náš záväzok k deeskalácii a ochrane regionálnej bezpečnosti, musíme stáť po boku našich partnerov v regióne,“ uviedla von der Leyenová v liste, ktorý má TASR k dispozícii.
Šéfka EK zdôraznila, že zatiaľ nedochádza k masovej migrácii do EÚ, no je potrebné pripraviť všetky dostupné nástroje a spolupracovať s kľúčovými partnermi, ako sú Turecko, Libanon a Pakistan. Pozdĺž hraníc medzi Iránom a Tureckom je podľa nej situácia stabilná vďaka sprísneným kontrolám zo strany Ankary.
„Sledujeme tiež pretrvávajúce napätie medzi Afganistanom a Pakistanom, ktoré môže ešte zhoršiť už aj tak nestabilnú situáciu. Kľúčová bude aj naša spolupráca s Irakom, Pakistanom, Arménskom a Azerbajdžanom, ktoré sú všetky touto krízou postihnuté,“ doplnila. Prioritou pre EÚ zostáva boj proti prevádzaniu migrantov, posilnenie kontrol na hraniciach a letiskách a spolupráca pri návratoch migrantov.
Von der Leyenová však upozornila na napätie v Libanone, kde izraelské útoky spôsobujú veľké presídlenia civilného obyvateľstva. „Je potrebné rešpektovať suverenitu a územnú celistvosť Libanonu. Vítam rozhodnutie vlády zakázať všetky vojenské aktivity Hizballáhu,“ dodala a vyzvala na obnovenie dialógu medzi Izraelom a Libanonom.
V regióne Stredozemného mora, severnej Afriky a na západnom Balkáne EÚ podľa von der Leyenovej pokračuje v prehlbovaní spolupráce na riadení migrácie, vrátane podpory Tuniska, Maroka, Mauritánie, Jordánska a Egypta.
Predsedníčka EK doplnila, že dôsledná implementácia Paktu EÚ o migrácii a azyle je základom udržateľnej migračnej politiky. Pakt nadobudne účinnosť 12. júna tohto roku. „Komisia vedie neustály dialóg s vnútroštátnymi orgánmi... Nachádzame sa v štádiu, keď členské štáty musia pokročiť v národných reformách a uprednostniť zavedenie nových postupov a infraštruktúry potrebnej na fungovanie paktu,“ konštatovala.
Ocenila viaceré dohody na novej legislatíve a apelovala na čo najrýchlejšie ukončenie rokovaní medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi o nariadení o návratoch migrantov, ktorým bola odmietnutá žiadosť o udelenie azylu v Únii.
