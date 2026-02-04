Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šéfka EK navštívi Austráliu s cieľom dosiahnuť bezpečnostnú dohodu

Na snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR - Jakub Kotian

Von der Leyenová by mala do Austrálie odcestovať krátko po Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa uskutoční od 13. do 15. februára.

Autor TASR
Brusel 4. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová plánuje v priebehu tohto mesiaca navštíviť Austráliu s cieľom dosiahnuť bezpečnostnú a obchodnú dohodu. Pre portál Politico to uviedli zdroje oboznámené s rokovaniami, informuje TASR.

Jej cesta by mala nadviazať na stretnutie eurokomisára pre obchod Maroša Šefčoviča s austrálskym ministrom obchodu Donom Farrellom, ktoré je podľa jedného zo zdrojov naplánované na budúci týždeň v Bruseli. EK zatiaľ harmonogram rokovaní oficiálne nepotvrdila

Európska únia a Austrália sa snažia obnoviť obchodné rokovania, ktoré stroskotali pre nezhody v otázke kvót na dovoz hovädzieho a jahňacieho mäsa koncom roka 2023.

Členské štáty EÚ v decembri poverili EK rokovaniami o obrannej dohode s Austráliou. Jej uzavretie by nadviazalo na bezpečnostné a obranné partnerstvá, ktoré Únia v poslednom období uzavrela s Britániou, Kanadou a Indiou.

Podľa Politica by dohoda bola pre EÚ významná aj z hľadiska prístupu k strategickým surovinám. Austrália je najväčším producentom lítia a disponuje aj druhými najväčšími zásobami medi.

Rovnako ako nedávna obchodná dohoda EÚ s krajinami Mercosuru môže aj pripravovaný pakt s Austráliou vyvolať odpor európskych farmárov, niektorých členských štátov vrátane Francúzska a časti europoslancov najmä pre jeho poľnohospodársky rozmer.
.

