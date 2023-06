Šéfka EK nepochybuje o tom, že Ukrajina jedného dňa vstúpi do EÚ

Londýn 21. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová nepochybuje o tom, že Ukrajina jedného dňa vstúpi do Európskej únie. Uviedla to v stredu v Londýne na konferencii o povojnovej obnove Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Ukrajinci nám hovoria, že pri predstavovaní si svojej budúcnosti vidia viať vlajku EÚ nad ich mestami. Nepochybujem o tom, že Ukrajina bude súčasťou našej únie," povedala šéfka EK. Dodala, že Kyjev odhodlane a pôsobivo urýchlil svoj reformný program.



Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková na konferencii uviedla, že rekonštrukcia Ukrajiny musí byť užšie prepojená s procesom vstupu do EÚ.



Na konferencii v Londýne sa zišli politici, diplomati a podnikatelia z desiatok krajín s cieľom zhromaždiť finančné prostriedky na obnovu Ukrajiny.