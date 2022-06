Šéfka EK: Občania dali inštitúciám bohaté nápady na zlepšenie Únie

Bratislava/Brusel 20. júna (TASR) - Európski občania poskytli inštitúciám Európskej únie (EÚ) bohaté a rozsiahle nápady na zlepšenie fungovania Únie. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v súvislosti s odporúčaniami z Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



Išlo o 49 podrobných návrhov a viac ako 300 opatrení na zlepšenie každodenného života a vybudovanie lepšej budúcnosti. "Sľúbili sme, že budeme na to odpovedať," uviedla von der Leyenová. EK v piatok popoludní objasnila, ako môže pracovne nadviazať na výsledok CoFoE. Informoval o tom spravodajca TASR v Bruseli.



Po roku priamych rokovaní s občanmi sa konferencia skončila 9. mája 2022. Komisia ponúka posúdenie toho, čo je potrebné urobiť v nadväznosti na návrhy konferencie, poskytuje prehľad o ďalších krokoch. Stanovuje tiež, ako sa čo najlepšie poučiť z CoFoE a ako začleniť "participatívnu demokraciu" do politiky a tvorby právnych predpisov EÚ.



EK napríklad na základe úspechu panelov európskych občanov umožní týmto panelom rokovať a vydávať odporúčania pred určitými kľúčovými návrhmi v rámci širšej tvorby politiky a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie.



Prvý súbor nových návrhov EK predstavia v septembri v Štrasburgu na pôde europarlamentu počas prejavu o stave Únie, ktorý prednesie predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Pôjde o súbor návrhov, ktoré budú zahrnuté do pracovného programu Európskej komisie na rok 2023 a na nasledujúce roky.



Eurokomisia zabezpečí, aby sa nové reformy a politiky vzájomne nevylučovali z diskusií o potrebe zmeny zmlúv o fungovaní EÚ. Komisia na jeseň tohto roka pripraví konferenciu zameranú na spätnú väzbu o CoFoE a to v snahe, aby boli občania, ktorí sa tohto procesu zúčastnili, informovaní o ďalších krokoch a aby sa udržala dynamika tohto procesu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)