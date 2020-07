Šéfka EK obhajuje neudelenie grantov poľským, tzv. LGBT free, mestám

Brusel 30. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vo štvrtok obhajovala práva komunity LGBT. Stalo sa tak v reakcii na polemiku vyvolanú rozhodnutím EÚ neudeliť granty niekoľkým mestám v Poľsku, ktoré sa pred časom vyhlásili za "zóny bez ideológie LGBT".



"Naše zmluvy zabezpečujú, aby každý človek v Európe mohol byť tým, kým je, žiť tam, kde sa mu páči, milovať, koho chce a mať také vysoké ciele, aké chce," napísala von der Leyenová na Twitteri. Dodala, že sa bude naďalej usilovať o rovnosť ľudí hlásiacich sa k sexuálnym menšinám.



Svojím tvítom sa zapojila do diskusie, ktorú vyvolali protesty predstaviteľov Poľska po tom, ako EK odmietla účasť šiestich poľských miest na dotovanom twinningovom programe.



Tieto mestá, ktoré by inak mohli mať nárok na malé granty EÚ na podporu kultúrnych partnerstiev s obcami a mestami z iných štátov EÚ, sa vyhlásili za zóny bez ideológie LGBT alebo prijali vyhlásenia o právach rodiny, ktoré Brusel považuje za diskriminačné.



Poľský minister spravodlivosti Zbigniew Žiobro odsúdil toto rozhodnutie EK ako "nezákonné a neopodstatnené". Zároveň vyzval predsedu poľskej vlády Mateusza Morawieckého, aby o tejto záležitosti rokoval s Európskou komisiou, a to tak, aby v budúcnosti nedochádzalo k škrtom finančných príspevkov pre Poľsko.



Hovorca EK Stefan de Keersmaecker však pre novinármi v Bruseli vyhlásil, že EK bude aj naďalej využívať "nástroje, ktoré má k dispozícii", aby zabezpečila, že finančné prostriedky EÚ, vrátane "oveľa väčších kohéznych fondov, ktoré Poľsko dostáva", sa vynakladajú v súlade s pravidlami Európskej únie.



Keď v súvislosti so spomínanou homofóbnou kampaňou vyjadril obavy aj Európsky parlament, EK v máji poslala Poľsku list, v ktorom žiadala prešetriť rozhodnutia miestnych orgánov v poľských mestách, kde boli zriadené tzv. zóny bez LGBT ideológie.



Agentúra AFP uviedla, že exekutívny orgán EÚ pracuje na stratégii rovnosti komunity LGBT, ktorá by mala byť hotová do konca roka.



Spravodajský portál EurActiv.sk pred časom informoval, že takmer stovka poľských obcí s viac ako dvanástimi miliónmi obyvateľov — ide o tretinu obyvateľstva Poľska — sa považuje za "zónu bez LGBT". Mestské zastupiteľstvá v nich prijímajú rozhodnutia o ochrane mládeže "pred skazenosťou a sexuálnou indoktrináciou".



Tieto uznesenia nie sú právne záväzné, ale niektoré obce a mestá zo Západu kvôli nim prerušili spoluprácu s partnerskými mestami v Poľsku.