< sekcia Zahraničie
Šéfka EK ocenila GCC za snahy pri vojne na Ukrajine
Al-Budajwí uviedol, že vzťahy medzi GCC a Ukrajinou sú „mimoriadne silné“.
Autor TASR
Brusel 16. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa vo štvrtok poďakovala krajinám Perzského zálivu za solidaritu a sprostredkovateľské úsilie počas ruskej vojny na Ukrajine. Krajiny pritom nedávno skritizovala šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová, informuje TASR.
„Bezpečnosť v Perzskom zálive a v Európe je úzko prepojená. Vyjadrila som plnú solidaritu s Radou pre spoluprácu arabských štátov v Perzskom zálive (GCC) a jej členmi, ktorí čelia nevyprovokovaným útokom zo strany Iránu,“ napísala ďalej von der Leyenová na sociálnej sieti X.
Podľa nej aktuálny vývoj zároveň jasne ukazuje, prečo by Irán nemal získať jadrové zbrane. Zdôraznila potrebu posilňovania spolupráce medzi Úniou a krajinami regiónu a pripomenula, že pripravovaný summit EÚ – GCC ešte tento rok ponúka príležitosť na ďalšie prehĺbenie vzťahov.
Von der Leyenová zároveň ocenila úlohu štátov Perzského zálivu pri reakcii na vojnu na Ukrajine. Generálny tajomník GCC Džásim Muhammad al-Budajwí, ktorý sa s ňou vo štvrtok stretol, odmietol nedávnu kritiku Kallasovej. Tá predtým spochybnila mieru zapojenia krajín Perzského zálivu do riešenia vojny na Ukrajine a zdôraznila, že podpora nemôže byť jednostranná. „Nevideli sme, že by nám tam krajiny Perzského zálivu naozaj pomáhali,“ povedala.
Al-Budajwí však uviedol, že vzťahy medzi GCC a Ukrajinou sú „mimoriadne silné“. V rozhovore pre portál Politico pripomenul, že Saudská Arábia hostila skoršie mierové rokovania, Spojené arabské emiráty sprostredkovali viaceré výmeny vojnových zajatcov a všetky členské štáty GCC poskytli humanitárnu aj rozvojovú pomoc.
