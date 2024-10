Šéfka EK odsúdila hybridnú vojnu Ruska na západnom Balkáne

Priština 26. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v sobotu počas návštevy Kosova odsúdila hybridné útoky Ruska proti demokraciám západného Balkánu a uviedla, že Európska únia denne bojuje za odhalenie dezinformácií v prospech celého regiónu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Šéfka EK počas tohto týždňa navštívila krajiny západného Balkánu, aby ich ubezpečila, že rozširovanie Únie zostáva pre 27-členný blok naďalej prioritou.



V Kosove sa stretla s prezidentkou Vjosou Osmaniovou a premiérom Albinom Kurtim. Ocenila hospodársky pokrok Kosova a oznámila, že EÚ poskytne krajine pravdepodobne ešte v tomto roku 60 miliónov eur, píše agentúra HINA. Zároveň privítala dohodu, na základe ktorej tento mesiac Kosovo uvoľnilo bezpečnostné opatrenia pre tovar dovážaný zo Srbska.



Kosovská prezidentka vyzvala na okamžité zrušenie opatrení EÚ voči Kosovu. "EÚ musí uznať a oceniť to, čo sme dosiahli. Je najvyšší čas, aby sa nespravodlivé opatrenia voči Kosovu konečne zrušili," povedala Osmaniová.



Von der Leyenová v sobotu navštívila aj Čiernu Horu a ocenila úsilie krajiny na ceste do EÚ. Čiernohorská vláda je podľa AP spolužitím medzi proeurópskymi a proruskými frakciami. Predsedníčka EK vyzvala na jednotu v rozdelenej krajine s cieľom dosiahnuť pokrok smerom k členstvu v Únii.



"Chcem vás ubezpečiť, že rovnako ako počas môjho prvého mandátu bude rozšírenie v nasledujúcich piatich rokoch na prvom mieste politického programu," uviedla Leyenová. "Máme teraz k dispozícii všetky potrebné prostriedky, všetky potrebné nástroje, tak to urobme, zrealizujme to a pracujme na tomto spoločnom cieli," dodala šéfka EK.



Šéfka EK sa počas svojej štvrtej návštevy regiónu zavítala do Albánska, Severného Macedónska, Bosny, Srbska, Kosova a Čiernej Hory. Diskusie o rozšírení EÚ o štáty západného Balkánu trvajú už 20 rokov. Podľa AP ruská invázia na Ukrajinu podnietila európskych lídrov, aby na týchto šesť krajín naliehali, aby sa pripojili k bloku. Situácia sa však v prípade jednotlivých krajín vyvíja rozdielne, pričom najďalej od členstva má Kosovo, ktoré neuznáva päť členských krajín Únie, a najväčší pokrok dosiahla Čierna Hora.