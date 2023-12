Leyenová označila dohodu o pakte o migrácii za historický moment

Brusel 20. decembra (TASR) - Predsedníčka Ursula Von der Leyenová privítala správu zo stredajšieho rána, že zástupcovia členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu dosiahli politickú dohodu o tzv. Pakte o migrácii a azyle. Podľa nej ide o historickú dohodu a historický moment.



Dohodu za veľký úspech označilo aj španielske predsedníctvo v Rade EÚ. Španielski diplomati už niekoľko týždňov naznačovali, že urobia maximum preto, aby sa dlhoočakávaná dohoda o hĺbkovej reforme azylového systému EÚ, ktorej cieľom je obmedziť nelegálnu migráciu do EÚ, uzavrela ešte do konca tohto roka.



Von der Leyenová v tlačovej správe eurokomisie zdôraznila, že migrácia si vyžaduje spoločné európske riešenia. "Pakt poskytne EÚ a jej členským štátom nástroje na rýchlu reakciu v krízových situáciách, keď členské štáty čelia veľkému počtu nelegálnych príchodov alebo inštrumentalizácii migrácie, keď sa nepriateľské krajiny zámerne pokúšajú destabilizovať EÚ alebo jej členské štáty," uviedla.



Nový pakt podľa nej zabezpečí, že o tom, ktorí migranti budú môcť v EÚ zostať, budú rozhodovať samotní Európania, a nie pašeráci. Nové pravidlá zaistia aj potrebnú solidaritu s tými členskými krajinami, ktoré chránia vonkajšie hranice a zabraňujú nelegálnej migrácii do EÚ, uviedla šéfka EK.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)