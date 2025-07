Šéfka EK: Pre vzťahy EÚ a Číny bude rozhodujúci jej prístup k Rusku

Peking 24. júla (TASR) - Pre rozvoj vzťahov EÚ a Číny bude rozhodujúce to, ako bude Peking pristupovať k Rusku, vyhlásila vo štvrtok predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Čína by podľa jej slov mala využiť svoj vplyv na Rusko a povzbudiť ho k rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.



Von der Leyenová to uviedla na tlačovej konferencii počas summitu EÚ - Čína v Pekingu. Lídri tam okrem Ukrajiny rokovali aj o ďalších globálnych a geopolitických témach, ako aj obchode a bilaterálnych vzťahoch, pričom sa zaviazali posilniť spoluprácu v oblasti klimatickej zmeny. Predstavitelia EÚ podľa tlačovej správy Bruselu počas stretnutia potvrdili záujem prehĺbiť spoluprácu s Čínou, najmä pri riešení celosvetových výziev.



„To, ako bude Čína naďalej spolupracovať s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom, bude rozhodujúcim faktorom pre naše budúce vzťahy,“ povedala von der Leyenová. „Čína má vplyv na Rusko, podobne ako Európska únia má vplyv na Ukrajinu, a očakávame, že Čína tento vplyv využije, aby Rusko pristúpilo k serióznym rokovaniam,“ dodala.



Predseda Európskej rady António Costa na tlačovej konferencii podotkol, že Čína má ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN osobitnú zodpovednosť za presadenie prímeria vo vojne na Ukrajine. Preto ju vyzval, aby venovala pozornosť svojmu vývozu do Ruska a zabránila dodávkam tovaru dvojakého použitia, ktorý by mohol byť použitý aj na vojenské účely.



EÚ na summite podľa Costu zopakovala svoje obavy, pokiaľ ide o ľudské práva. „Ochrana ľudských práv je ústredným pilierom vzťahov Európskej únie s ostatnými krajinami vrátane Číny... Dnes sme opätovne vyjadrili svoje obavy a tejto dôležitej záležitosti sa budeme naďalej venovať,“ povedal Costa.



Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý von der Leyenovú a Costu v Pekingu prijal, podľa čínskych médií dúfa, že vedenie Európskej únie upustí od svojej politiky obmedzení v oblasti obchodu a hospodárstva a vytvorí priaznivé podmienky pre investície a podnikateľskú činnosť čínskych spoločností.



Šéfka Ek však podľa Reuters naznačila, že EÚ možno bude musieť obmedziť otvorenosť svojho trhu voči čínskemu dovozu, ak Peking nebude k situácii pristupovať recipročne. Takisto uviedla, že sa treba zaoberať aj ďalšími otázkami, ako napríklad dotovanou výrobou v Číne, ktorá podľa nej nezodpovedá domácemu dopytu.



Lídri EÚ súčasne oznámili, že sa s Čínou dohodli na „vylepšení“ mechanizmu pre čínsky vývoz vzácnych zemín, ktorý bol podľa AFP kľúčovým bodom sporov v bilaterálnych vzťahoch. Tento mechanizmus podľa von der Leyenovej umožní okamžite skontrolovať a vyriešiť problém, ktorý sa vyskytne v dodávateľskom reťazci.