Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Zahraničie

Von der Leyenová: Rusko sa incidentmi s dronmi snaží rozvrátiť Európu

.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová reční počas tlačovej konferencie s litovským prezidentom Gitanasom Nausédom, lotyšským prezidentom Edgarsom Rinkevičsom a estónskym prezidentom Alarom Karisom vo Vilniuse v utorok 26. mája 2026. Foto: TASR/AP

Je to zámerná stratégia Ruska, ktoré sa snaží destabilizovať naše demokratické spoločnosti, dodala.

Autor TASR
Vilnius 26. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok obvinila Rusko z pokusu o destabilizáciu európskych demokracií prostredníctvom nedávnych incidentov s dronmi v Pobaltí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Šéfka EK na tlačovej konferencii s lídrami krajín východného krídla NATO zároveň uviedla, že vlna poplachov spôsobených výskytom dronov v pobaltských krajinách z uplynulých týždňov „odhalila slabé miesta“ v pripravenosti obrany kontinentu.

Von der Leyenová navštívila Litvu len týždeň po tom, ako boli obyvatelia vyzvaní na vyhľadanie úkrytu v dôsledku krátkeho poplachu spôsobeného preletom dronu nad hlavným mestom Vilnius.

„Ľudia v pobaltských krajinách zažívajú to, čo mnohí považovali za vec minulosti,“ povedala predsedníčka EK na brífingu spolu s prezidentmi Litvy, Lotyšska a Estónska. „Nejde o ojedinelé incidenty. Je to zámerná stratégia Ruska, ktoré sa snaží destabilizovať naše demokratické spoločnosti,“ dodala.

„Ale podobne ako na bojisku na Ukrajine, Rusko zlyháva,“ dodala.

Podobné poplachy sa v posledných mesiacoch v pobaltských štátoch stávajú čoraz bežnejšími. Von der Leyenová na tlačovej konferencii varovala, že to, čo v súčasnosti zažívajú Pobaltské štáty, môže čoskoro zasiahnuť aj zvyšok Európy.
.

Neprehliadnite

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

Ryanair pridá v Bratislave štvrté lietadlo, spustí linku do Turína

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom