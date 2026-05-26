Von der Leyenová: Rusko sa incidentmi s dronmi snaží rozvrátiť Európu
Autor TASR
Vilnius 26. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v utorok obvinila Rusko z pokusu o destabilizáciu európskych demokracií prostredníctvom nedávnych incidentov s dronmi v Pobaltí. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Šéfka EK na tlačovej konferencii s lídrami krajín východného krídla NATO zároveň uviedla, že vlna poplachov spôsobených výskytom dronov v pobaltských krajinách z uplynulých týždňov „odhalila slabé miesta“ v pripravenosti obrany kontinentu.
Von der Leyenová navštívila Litvu len týždeň po tom, ako boli obyvatelia vyzvaní na vyhľadanie úkrytu v dôsledku krátkeho poplachu spôsobeného preletom dronu nad hlavným mestom Vilnius.
„Ľudia v pobaltských krajinách zažívajú to, čo mnohí považovali za vec minulosti,“ povedala predsedníčka EK na brífingu spolu s prezidentmi Litvy, Lotyšska a Estónska. „Nejde o ojedinelé incidenty. Je to zámerná stratégia Ruska, ktoré sa snaží destabilizovať naše demokratické spoločnosti,“ dodala.
„Ale podobne ako na bojisku na Ukrajine, Rusko zlyháva,“ dodala.
Podobné poplachy sa v posledných mesiacoch v pobaltských štátoch stávajú čoraz bežnejšími. Von der Leyenová na tlačovej konferencii varovala, že to, čo v súčasnosti zažívajú Pobaltské štáty, môže čoskoro zasiahnuť aj zvyšok Európy.
