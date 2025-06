Šéfka EK sa stretla s americkým senátorom, hovorili o tlaku na Rusko

Brusel 2. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa v pondelok v Berlíne stretla s republikánskym senátorom Lindseym Grahamom, ktorý je iniciátorom snáh o sprísnenie amerických sankcií uvalených na Rusko. Diskutovali o tom, ako spoločne zvýšiť tlak na Moskvu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Nátlak funguje, keďže Kremeľ ničomu inému nerozumie,“ uvádza sa vo vyhlásení Európskej komisie, podľa ktorej dvojica v Berlíne „prediskutovala koordináciu sankcií medzi EÚ a USA v reakcii na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine“.



Von der Leyenová privítala, že Graham sa zaviazal zvýšiť tlak na Rusko. Na budúci týždeň by mal v Senáte USA predložiť návrh zákona, ktorý by mohol počítať s uvalením cla vo výške až 500 percent na krajiny kupujúce ropu z Ruska.



Európska únia nedávno na úrovni ministrov zahraničných vecí prijala 17. balík protiruských sankcií, ktorý cielil najmä na takzvanú ruskú tieňovú flotilu tankerov. Brusel zároveň oznámil prípravu ďalšieho balíka, no podľa diplomatov je čoraz ťažšie dohodnúť sa na nových oblastiach, ktoré by mohli zasiahnuť Moskvu.



Nové opatrenia by sa mali zamerať najmä na nefunkčné plynovody Nord Stream 1 a 2 v Baltskom mori, aby sa predišlo akýmkoľvek pokusom o ich opätovné spustenie, píše AFP. Na sankčný zoznam EÚ by mohli pribudnúť aj ďalšie tankery z ruskej tieňovej flotily. Únia sa tiež bude snažiť znížiť cenový strop stanovený na ruskú ropu a uvaliť ďalšie opatrenia na ruský finančný sektor.



„Tieto kroky prijaté spolu s opatreniami USA by prudko zvýšili spoločný vplyv našich sankcií. V kombinácii s opatreniami zameranými na ruskú tieňovú flotilu, ktoré obmedzujú schopnosť Ruska prepravovať ropu, je to účinné opatrenie na vyčerpanie zdrojov Kremľa na vedenie vojny,“ uviedla von der Leyenová vo vyhlásení.



Jej stretnutie s Grahamom v Berlíne sa konalo na pozadí druhého kola priamych rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom v tureckom Istanbule.