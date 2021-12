Šéfka EK: Únia chce odradiť Rusko od útoku voči Ukrajine sankciami

Brusel 10. decembra (TASR) - Európska únia chce odradiť Ruskú federáciu od prípadného vojenského útoku voči Ukrajine konkrétnymi sankciami. Vyhlásila to v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová počas spoločnej tlačovej konferencie s novým nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Bruseli.



"Prípadná (ruská) agresia bude mať svoju cenu... Toto stanovisko budeme Moskve vhodnou formou komunikovať," povedala šéfka EK.



"Všetci musia akceptovať, že hranice v Európe sa nebudú meniť. Toto pravidlo platí pre každého," dodal nový nemecký kancelár Scholz.



Von der Leyenová nepotvrdila, či by súčasťou sankčného balíka mohlo byť aj zastavenie prevádzky plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2), ktorý vedie z Ruska do Nemecka.



"Vo všeobecnosti je dôležité, aby sa energetika nikdy nepoužívala ako prostriedok nátlaku a aby bola zaručená energetická bezpečnosť Európy a jej susedov," povedala von der Leyenová.



Scholz dodal, že "je úplne jasné, že Nemecko, Európska únia a mnohé ďalšie krajiny by reagovali, ak by došlo k narušeniu hraníc (zo strany Ruska)". Avšak v tejto situácii je podľa neho rovnako jasné, že úlohou medzinárodného spoločenstva je predchádzať konfliktom.



"Chceme bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Chceme, aby hranice zostali nedotknuteľné. A o to teraz ide," zopakoval kancelár.



DPA pripomenula, že Rusko rozmiestnilo blízko pri hraniciach s Ukrajinou zhruba 75.000 až 100.000 vojakov. Podľa nemeckej agentúry tento vývoj pripomína rok 2014, keď Rusko po prevrate na Ukrajine anektovalo Krymský polostrov a začalo podporovať separatistov na východe Ukrajiny.