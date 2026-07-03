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Šéfka EK v Írsku: Nikto nerobí pre Gazu viac ako EÚ
Ostrovná krajina bude v najbližších mesiacoch hostiť stovky stretnutí a návštev európskych lídrov a iných predstaviteľov.
Autor TASR
Cork 3. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v piatok vyhlásila, že pre Pásmo Gazy nikto nerobí viac ako EÚ. Odpovedala tak na otázku, prečo EK „otáľa“ so zavedením opatrení proti Izraelu, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Von der Leyenová uviedla, že pokračujúce rozširovanie nelegálnych izraelských osád na Západnom brehu Jordánu je „úplne neprijateľné“ a hoci v EÚ prebieha v tejto veci „veľa aktivít“, neexistuje zatiaľ dohoda o tom, ako postupovať.
Šéfka EK sa v piatok spoločne s eurokomisármi stretla s írskymi ministrami v meste Cork pri príležitosti začiatku polročného írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Ostrovná krajina bude v najbližších mesiacoch hostiť stovky stretnutí a návštev európskych lídrov a iných predstaviteľov.
Von der Leyenová na piatkovej tlačovej konferencii po boku írskeho premiéra Micheála Martina uviedla, že „loptička je na strane členských štátov“, pokiaľ chcú niečo spraviť s asociačnou dohodou medzi EÚ a Izraelom alebo so sankciami proti izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi.
„V prvom rade, aby sme to uviedli na pravú mieru, sme najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci palestínskemu ľudu na svete, najväčším. Nikto nerobí viac ako my. Od 23. októbra sme vyčlenili viac ako 2,7 miliardy eur na humanitárnu pomoc a rozpočtovú podporu,“ uviedla von der Leyenová.
„Zorganizovali sme 85 letov s humanitárnou pomocou a doručili sme viac ako 5600 ton základných zásob. Myslím si teda, že je dôležité vedieť, že nikto nerobí viac ako my,“ dodala. Odsúdila tiež pokračujúce rozširovanie izraelských osád na okupovanom území a násilie páchané popri tom.
Von der Leyenová uviedla, že pokračujúce rozširovanie nelegálnych izraelských osád na Západnom brehu Jordánu je „úplne neprijateľné“ a hoci v EÚ prebieha v tejto veci „veľa aktivít“, neexistuje zatiaľ dohoda o tom, ako postupovať.
Šéfka EK sa v piatok spoločne s eurokomisármi stretla s írskymi ministrami v meste Cork pri príležitosti začiatku polročného írskeho predsedníctva v Rade EÚ. Ostrovná krajina bude v najbližších mesiacoch hostiť stovky stretnutí a návštev európskych lídrov a iných predstaviteľov.
Von der Leyenová na piatkovej tlačovej konferencii po boku írskeho premiéra Micheála Martina uviedla, že „loptička je na strane členských štátov“, pokiaľ chcú niečo spraviť s asociačnou dohodou medzi EÚ a Izraelom alebo so sankciami proti izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi.
„V prvom rade, aby sme to uviedli na pravú mieru, sme najväčším poskytovateľom humanitárnej pomoci palestínskemu ľudu na svete, najväčším. Nikto nerobí viac ako my. Od 23. októbra sme vyčlenili viac ako 2,7 miliardy eur na humanitárnu pomoc a rozpočtovú podporu,“ uviedla von der Leyenová.
„Zorganizovali sme 85 letov s humanitárnou pomocou a doručili sme viac ako 5600 ton základných zásob. Myslím si teda, že je dôležité vedieť, že nikto nerobí viac ako my,“ dodala. Odsúdila tiež pokračujúce rozširovanie izraelských osád na okupovanom území a násilie páchané popri tom.