Šéfka EK v Poľsku potvrdila rozsiahle plánované výdavky na obranu
Von der Leyenová taktiež uviedla, že EÚ sa podarilo urýchliť spoločné nákupy v rámci programu SAFE.
Autor TASR
Varšava 31. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v nedeľu povedala, že 800 miliárd eur vyčlenených na obranný program EÚ môže a malo by byť investovaných do roku 2030. Zároveň vyhlásila, že Poľsko bude najväčším príjemcom prostriedkov z programu SAFE (Security Action for Europe), ktorý má posilniť bezpečnosť Európy, pričom členským krajinám poskytne výhodné pôžičky z rozpočtu EÚ, informuje TASR podľa agentúry PAP.
Šéfka EK sa takto vyjadrila počas nedeľnej návštevy Poľska, keď spoločne s poľským premiérom Donaldom Tuskom navštívila dedinu Ozierany Male v Podleskom vojvodstve na hraniciach s Bieloruskom. Médiám na tlačovej konferencii s Tuskom tiež povedala, že EK navrhla desaťnásobné zvýšenie výdavkov na vojenskú mobilitu a päťnásobný nárast investícií do obrany.
Von der Leyenová taktiež uviedla, že EÚ sa podarilo urýchliť spoločné nákupy v rámci programu SAFE. Ten je súčasťou širšieho projektu zameraného na posilnenie obrannej kapacity Európy do roku 2030 a počíta s pôžičkami na nákupy vojenského vybavenia do výšky 150 miliárd eur, ktoré budú poskytnuté zainteresovaným členským krajinám.
Zmienené finančné prostriedky sú podľa šéfky EK určené na to, aby sa Európa stala silnejšou a bezpečnejšou, pričom o takého pôžičky zo SAFE požiadalo už 19 krajín. Von der Leyenová priblížila, že práve Poľsko bude ich najväčším príjemcom.
Šéfka EK taktiež uviedla, že prostriedky z programu SAFE by mohli byť použité buď na spoločné nákupy v rámci EÚ, alebo aj na investície do ukrajinského priemyslu, keďže pre EÚ má zásadný význam, aby Ukrajina zostala silná a chránená.
Priblížila, že na poľské hranice s Bieloruskom prišla, aby vyjadrila solidaritu Európy s Poľskom, ktoré je krajinou v tzv. prvej línii čeliacou cynickým hybridným útokom. Dodala, že za túto hranicu, ktorá je zároveň aj východnou hranicou EÚ, je spoluzodpovedný celý euroblok. S poľským premiérom si pri pohraničnej dedine Ozierany Male prezreli zriadené bariéry, opevnenia a monitorovacie systémy.
Tusk taktiež zdôraznil dôležitosť tejto hranice. Uviedol, že von der Leyenová má svojou návštevou všetkým ukázať, že „toto je hranica, ktorú musíme chrániť a do ktorej musíme investovať aj európske peniaze“. Posledné dni a týždne vojny na Ukrajine podľa slov poľského premiéra pritom jasne ukázali, že „žiadne ústupky či žiadne rafinované hry s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a agresívnym Ruskom nepovedú k úspechu a nezaručia našu bezpečnosť“.
Šéfka EK v týchto dňoch cestuje po krajinách EÚ, najmä tých susediacich s Ruskom či Bieloruskom. Najskôr v piatok navštívila Lotyšsko a Fínsko, následne v sobotu Estónsko. Po návšteve Poľska bude ešte v nedeľu pokračovať cestou do Bulharska a v pondelok zase zavíta do Litvy a Rumunska.
