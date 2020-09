Von der Leyenová varovala Britániu pred snahami o zmenu brexitu

Brusel 16. septembra (TASR) – Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu v Bruseli vo svojom prvom prejave o stave EÚ varovala Britániu, že jej snahy o pozmenenie brexitovej dohody s EÚ sú nezákonné. Informovala o tom agentúra AFP.



„S každým novým dňom šance na včasnú dohodu slabnú," vyjadrila šéfka EK obavy z uzavretia pobrexitovej obchodnej dohody. „Rokovania boli vždy náročné a zvykli sme si na to... Avšak rozhovory nepokročili tak, ako by sme si želali. A zostáva nám veľmi málo času."



Von der Leyenová poukázala na to, že dohoda uzavretá medzi Londýnom a EÚ je najlepším a jediným spôsobom, ako zaistiť mier na írskom ostrove. „Nemôže byť jednostranne zmenená, ignorovaná či nesprávne aplikovaná," vyhlásila s tým, že ide o vec dodržiavania zákonov a vzájomnej dôvery.



Britská vláda minulý týždeň oznámila, že predloží návrh zákona, ktorý zámerne porušuje vlani podpísanú dohodu o tzv. brexite, teda vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Zmeny sa týkajú tzv. írskej poistky. Podľa EÚ však tieto plánované zmeny predstavujú porušenie medzinárodného práva. EÚ podľa britského premiéra Borisa Johnsona hrozí zavedením colnej hranice v Írskom mori, ktorá by oddelila Severné Írsko od zvyšku Británie.



Von der Leyenová v súvislosti so spormi Turecka s Gréckom a Cyprom vo východnom Stredomorí varovala Ankaru, aby nezastrašovala susedné krajiny. Turecko je podľa nej kľúčovým partnerom v migračnej kríze, keďže má na svojom území milióny migrantov a od EÚ za to dostáva značnú finančnú podporu, ale „nič z toho ho neoprávňuje na to, aby zastrašovalo svojich susedov." Hoci sú Turecko a EÚ na mape blízko, „zdá sa, že sa začíname vzďaľovať," povedala šéfka EK. Dodala, že Grécko a Cyprus môžu počítať s plnou podporou pri ochrane svojej legitímnej zvrchovanosti.



Grécko a Turecko — členské krajiny Severoatlantickej aliancie — v spore o potenciálne zásoby ropy a zemného plynu vyslali vojenské lode do oblasti, kde turecké prieskumné plavidlo Oruc Reis vykonávalo seizmický výskum, a uskutočnili vojenské cvičenia demonštrujúce ich nároky.



V súvislosti s ničivým požiarom v utečeneckom tábore Moria na gréckom ostrove Lesbos vyzvala von der Leyenová EÚ na spoluprácu v otázkach migrácie. „Očakávam, že všetky členské štáty zintenzívnia svoje úsilie. Migrácia je európskou výzvou a celá Európa musí prispieť svojím dielom."



Šéfka EK vo svojom prejave kritizovala aj populizmus poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť, ktorá vo viacerých obciach, okresoch a vojvodstvách zaviedla takzvané zóny bez LGBTI ideológie.



„Čo sa týka budovania únie rovnosti, nikdy z toho nezľavím," vyhlásila. Vyzvala na vytvorenie únie, v ktorej môžete byť tým, kým ste a môžete milovať toho, koho chcete — bez strachu z obviňovania a diskriminácie.



„Byť tým, kým ste, nie je vaša ideológia. Je to vaša identita. A nikto vám to nikdy nemôže vziať. Chcem sa preto vyjadriť absolútne jednoznačne — zóny bez LGBTQI sú zóny bez ľudskosti. A v našej Únii nemajú miesto," dodala.