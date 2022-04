Šéfka EK varovala Čínu: pomoc Rusku ohrozí jej reputáciu aj obchod

Brusel 1. apríla (TASR) - Najvyšší predstavitelia EÚ varovali na piatkovom virtuálnom summite Čínu, že ak by Rusku pomáhala vo vedení vojny na Ukrajine alebo napríklad obchádzaní sankcií Západu, mohli by tým utrpieť jej obchodné vzťahy s Úniou. Uviedla to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Informovala o tom agentúra AFP s pripomenutím, že EÚ aj USA sa takýchto krokov Pekingu obávajú, keďže čínske vedenie dosiaľ neodsúdilo ruskú inváziu na Ukrajine.



"Žiaden európsky občan by nerozumel akejkoľvek podpore Ruska v jeho schopnosti viesť vojnu. Navyše by to viedlo k obrovskému poškodeniu reputácie Číny tu v Európe," povedala von der Leyenová po virtuálnych rozhovoroch s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.



"Podnikateľský sektor veľmi pozorne sleduje dianie (súvisiace s vojnou) a vyhodnocuje, ako sa k nemu (jednotlivé) krajiny stavajú. Je to otázka dôvery, spoľahlivosti a samozrejme rozhodnutí týkajúcich sa dlhodobých investícií," uviedla.



Predsedníčka EK ďalej zdôraznila, že "Čína má vplyv na Rusko". EÚ preto podľa jej slov očakáva, že Čína "prevezme svoju zodpovednosť za ukončenie tejto vojny" a že Rusko sa tak vráti k tomu, že situáciu bude riešiť prostredníctvom rokovaní.



Virtuálny summit EÚ-Čína, ktorý sa mal pôvodne zaoberať otázkami obchodu či klimatických zmien, zatienili obavy Západu z čínskej podpory ruskej invázie, približuje AFP.



Čínsky prezident Si Ťin-pching na summite predstaviteľom EÚ povedal, že Peking aj Brusel by mali "zohrávať konštruktívnu úlohu v otázkach týkajúcich sa globálneho mieru a rozvoja" a poskytovať určité nástroje na zaistenie stability vo svete.



"Dúfame, že EÚ si dokáže sformovať svoje vlastné vnímanie Číny, presadzovať voči Číne svoju vlastnú nezávislú politiku," odkázal lídrom EÚ Si Ťin-pching, ktorého citovali čínske médiá.



Predstaviteľ čínskeho rezortu diplomacie po prvom kole virtuálnych rozhovorov, v rámci ktorého vystúpil čínsky premiér Li Kche-čchiang, uviedol, že obe strany sa "dohodli na spolupráci pri udržiavaní mieru, stability a prosperity vo svete".



Li Kche-čchiang na rokovaniach v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine povedal však aj to, že Peking je proti "rozdeľovaniu (sveta) na bloky" a "vyberaniu si strán".