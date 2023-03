Šéfka EK von der Leyenová vzdala na MDŽ poctu Ukrajinkám

Ottawa 8. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v stredu na Medzinárodný deň žien vzdala poctu Ukrajinkám. Na Twitteri obrazne napísala, že tie, ktoré sa pridali k ukrajinským ozbrojeným silám, "rozbili sklenený strop nad hlavami ruských útočníkov". Informoval o tom portál britského denníka The Guardian.



Von der Leyenová v tvíte napísala: "Vzdávam poctu ženám, ktoré sú inšpiráciou pre nás všetkých. Ženám Ukrajiny. Tým, ktoré vstupom do armády rozbili sklenený strop nad hlavami ruských útočníkov. A tým, ktoré sa stali nezlomnými silami dobra, tak ako Olena Zelenská (prvá dáma Ukrajiny)."



Von der Leyenová je na návšteve Kanady, kde okrem iného predniesla prejav v tamojšom parlamente. Z Kanady odcestuje do USA, kde ju v piatok prijme prezident Joe Biden. Jej rozhovory v Kanade a USA sa zameriavajú práve na vojnu na Ukrajine, obchod a transatlantické záležitosti.