Šéfka EK: Vyššie investície do obrany umožníme výnimkou z dlhových pra

Mníchov 14. februára (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok v príhovore na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) vyhlásila, že vyššie výdavky na obranu v EÚ chce dosiahnuť udelením výnimky z prísnych dlhových pravidiel pre členské štáty. Informuje o tom TASR podľa agentúr DPA a AFP.



"Členským štátom to umožní podstatne zvýšiť výdavky na obranu," povedala. "Navrhnem aj širší balík nástrojov šitých na mieru, ktoré budú riešiť špecifickú situáciu každého z našich členských štátov, od ich súčasnej úrovne výdavkov na obranu až po ich fiškálnu situáciu," ozrejmila von der Leyenová.



DPA pripomína, že členské štáty EÚ sú povinné udržiavať svoj deficit pod tromi percentami a podiel dlhu na hrubom domácom produkte pod 60 percent. Podľa nemeckej agentúry hrozba zo strany Ruska a obavy, že Spojené štáty by sa mohli v bezpečnostnej oblasti od Európy odkloniť, vyvíjajú na krajiny EÚ čoraz väčší tlak, aby výrazne zvýšili výdavky na obranu.



Šéfka EK tiež na MSC varovala pred takými rozhodnutiami, ktoré by Ukrajinu prinútili uzavrieť nevýhodnú dohodu s Ruskom. Poškodilo by to podľa nej záujmy USA a amerického prezidenta Donalda Trumpa, preto vyzvala, aby spolupracovali na "spravodlivom mieri".



"Neúspešná Ukrajina by oslabila nielen Európu, ale aj Spojené štáty," tvrdí von der Leyenová.