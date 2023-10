Šéfka EK vyzvala Čiernu Horu, aby pokračovala v procese integrácie

Podgorica 31. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok vyzvala Čiernu Horu, aby pokračovala v procese integrácie krajiny do Európskej únie. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Von der Leyenová sa s najvyššími predstaviteľmi tejto balkánskej krajiny stretla len niekoľko hodín po tom, ako parlament schválil novú vládu premiéra Milojka Spajiča zloženú z proeurópskych a prosrbských strán.



Poslanci schválili vládu 46 hlasmi v 81-člennom parlamente po búrlivom zasadnutí, ktoré trvalo celú noc. Ukončili tým patovú politickú situáciu v tejto krajine.



"Čierna Hora je v prístupovom procese do EÚ dlhodobo najpokročilejšou krajinou západného Balkánu a s radosťou pozorujem, že ste odhodlaní udržať si... túto pozíciu," povedala von der Leyenová po rokovaní s prezidentom Jakovom Milatovičom v Podgorici.



"Spolu by sme teraz mali prejsť poslednú míľu, doviesť to cez cieľovú čiaru," dodala.



Von der Leyenová je v súčasnosti na turné po krajinách západného Balkánu ašpirujúcich na vstup do 27-členného bloku. V rámci tejto cesty už navštívila Severné Macedónsko a Kosovo. Z Čiernej Hory plánuje v utorok odcestovať do Srbska.



Prijímací proces krajín v tomto regióne sa spomalil najmä v dôsledku neochoty členských štátov EÚ a pomalých reforiem v samotných kandidátskych krajinách. Ako prvé začali rokovať o vstupe do EÚ Srbsko a Čierna Hora. Minulý rok nasledovalo Albánsko a Severné Macedónsko. Bosna a Hercegovina a Kosovo v procese výraznejšie zaostávajú. Nezávislosť Kosova neuznáva päť členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska.