Šéfka EK vyzvala Maďarsko, aby pozmenilo zákon diskriminujúci LGBTI

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Štrasburg 7. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu vyzvala Maďarsko, aby pozmenilo svoj kontroverzný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý je podľa kritikov zameraný proti LGBTI komunite a spôsobuje jej ďalšiu stigmatizáciu. Ak sa tak nestane, Budapešti hrozia podľa šéfky EK právne následky. Informovala o tom agentúra AFP." pohrozila von der Leyenová na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu.citovala slová šéfky EK agentúra DPA. Kritizovala, že na základe tohto zákona je zakázané deťom a mladistvým do 18 rokov ukazovať filmy, podávať informácie a zverejňovať zobrazenia lesieb a gayov.povedala. Pripomenula tiež, že okrem toho táto legislatíva predpokladá, že informácie o LGBTI komunite môžu mať negatívny dosah na telesný a morálny vývoj maloletých.Na sociálnej sieti von der Leyenová priznala, že diskusia o novom maďarskom zákone, ktorý označila za "", je veľmi osobná a plná emócií. Táto legislatíva podľa nej odporuje základným hodnotám EÚ, napísala na Twitteri. "" prisľúbila. "" dodala.EK už krátko po schválení predmetného zákona avizovala, že v prípade, že ho Maďarsko nestiahne, sa tento prípad dostane až pred Súdny dvor EÚ v Luxemburgu.Maďarská vláda všetky obvinenia odmieta. Tamojší premiér Viktor Orbán argumentuje, že cieľom zákona je, aby mali právo určiť rozsah a spôsob sexuálnej výchovy detí výlučne ich rodičia. Zákon nie je podľa Orbána namierený voči homosexualite.Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "". Po tom, čo zákon 23. júna podpísal maďarský prezident János Áder, bola legislatíva zverejnená v oficiálnom štátnom vestníku a tým vstúpila do platnosti.