Leyenová vyzvala USA, aby zrušili obmedzenia vstupu pre Európanov

Brusel 4. augusta (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyzvala Spojené štáty, aby zrušili zákaz vstupu na svoje územie pre cestujúcich z Európy zavadený v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Uviedla to podľa agentúry DPA vo vyjadreniach pre médiá skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zverejnených v stredu.



"Trváme na tom, aby pre prichádzajúcich v oboch smerom platili porovnateľné pravidlá," povedala šéfka EK s tým, že epidemiologická situácia v USA i v Európe je v súčasnosti veľmi podobná.



"Tento problém musíme čo najskôr vyriešiť a sme v kontakte s našimi americkými priateľmi," zdôraznila Von der Leyenová. "Nemôže sa to ťahať týždne," dodala.



EÚ pridala Spojené štáty v júni na zoznam tretích krajín, pre ktoré neplatia prísne cestovné obmedzenia. Naopak, pre osoby z krajín EÚ cestujúce do USA naďalej platia rozsiahle obmedzenia. Výnimku majú len americkí občania a niektoré iné skupiny osôb, ako sú blízki príbuzní občanov USA, diplomati či zamestnanci medzinárodných organizácií.