Šéfka EK žiada od Zelenského vysvetlenie legislatívnych zmien

Brusel 23. júla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová požaduje od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vysvetlenie legislatívnych zmien, ktoré v podstate rušia nezávislosť dvoch ukrajinských kľúčových protikorupčných orgánov. Povedal to v stredu hovorca EK Guillaume Mercier, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Predsedníčka von der Leyenová vyjadrila veľké obavy z dôsledkov týchto (legislatívnych) zmien a požiadala ukrajinskú vládu o vysvetlenie,“ povedal Mercier. „Rešpektovanie právneho štátu a boj proti korupcii sú základnými prvkami Európskej únie. Od Ukrajiny ako kandidátskeho štátu (na vstup do EÚ) sa očakáva, že tieto štandardy bude plne dodržiavať. V tomto nie je možný kompromis,“ dodal.



Zelenskyj v utorok večer podpísal zákon, ktorý výrazne obmedzí nezávislosť dvoch kľúčových protikorupčných orgánov v krajine. Legislatívu krátko predtým schválila Najvyššia rada, jednokomorový ukrajinský parlament, a to aj napriek rozsiahlej kritike zo strany mimovládnych organizácií i ľudskoprávnych skupín.



Zákon sa týka ukrajinského Národného protikorupčného úradu (NABU), ktorý odhaľuje a vyšetruje prípady možnej korupcie medzi štátnymi inštitúciami, a Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry (SAP), ktorá na základe jeho zistení následne stíha podozrivých. V súlade s legislatívou prechádzajú oba priamo pod dohľad generálneho prokurátora, ktorého vymenúva prezident.



Legislatíva vyvolala po svojom schválení v Kyjeve aj prvý väčší protest od vypuknutia ruskej invázie. AFP píše, že do ulíc ukrajinskej metropoly vyšlo v utorok večer protestovať vyše 1000 ľudí.



Podľa vlády zákon zlepší fungovanie protikorupčných úradov. Kritici sa však domnievajú, že sa ním len upevní Zelenského moc a že vláda bude môcť ovplyvňovať vyšetrovanie a stíhanie za korupciu vrátane prípadov vysokopostavených činiteľov.



Zelenskyj v stredu zmeny obhajoval s tým, že všetci Ukrajinci čelia „spoločnému nepriateľovi: ruským okupantom“ a potrebujú „dostatočne silný systém presadzovania práva a boja s korupciou, ktorý zabezpečí skutočnú spravodlivosť“. Ukrajinský prezident sa zároveň v stredu stretol s protikorupčnými a bezpečnostnými predstaviteľmi krajiny a avizoval, že do dvoch týždňov vznikne „spoločný plán boja proti korupcii“.