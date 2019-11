Šéfka EK zmenila kontroverzný názov portfólia pre komisára Schinasa

Brusel 13. novembra (TASR) - Predsedníčka nastupujúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zmenila názov portfólia, ktorý pridelila gréckemu eurokomisárovi Margaritisovi Schinasovi. Uviedla to v stredu tlačová agentúra AFP.



Pôvodný názov pracovnej agendy gréckeho komisára "Ochrana nášho európskeho spôsobu života", ktorý vzbudil sériu kritických ohlasov, sa upraví na "Podpora nášho európskeho spôsobu života". Podľa AFP to potvrdila hovorkyňa von der Leyenovej.



Spravodajský server EUobserver upozornil, že von der Leyenová sa rozhodla upraviť aj názvy ďalších dvoch portfólií, čím vyšla v ústrety najmä frakcii socialistov a demokratov (S&D) z Európskeho parlamentu (EP).



Pôvodný návrh Schinasovho portfólia si vyslúžil kritiku Európskeho parlamentu, médií a aj niektorých ľudskoprávnych organizácií. S takto zvoleným názov nesúhlasil ani dosluhujúci predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.



Politické frakcie liberálov, socialistov a zelených v EP upozornili, že takto zvolený názov pre portfólio zahŕňajúce školstvo, bezpečnosť a dohľad nad migráciou pripomína skôr slovník krajne pravicových strán. Podľa nich automaticky spájal otázku migrácie a inakosti s potrebou chrániť súčasné európske hodnoty, prípadne chrániť európsku kresťanskú civilizáciu. Naopak, s pôvodným názvom portfólia súhlasila Európska ľudová strana (EPP) a aj samotný Schinas (člen EPP), podľa ktorých by zmena názvu znamenala ústupky v prospech európskych extrémistických síl.



Ďalšie dve úpravy sa týkajú portfólia pre luxemburského eurokomisára Nicolasa Schmita, ktorý k agende pracovných miest dostane aj sociálne práva. A litovský eurokomisár Virginijus Sinkevičius bude mať okrem životného prostredia a oceánov na starosti aj rybolov.



Komisia pod vedením von der Leyenovej by sa mala ujať funkcie od 1. decembra tohto roku.



Spravodajca TASR Jaromír Novak