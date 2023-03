Šéfka EP na Ukrajine vyzvala, aby prístupové rokovania boli tento rok

Ľvov 4. marca (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v sobotu počas návštevy západoukrajinského mesta Ľvov apelovala na to, aby bolo Ukrajine umožnené začať rokovania o členstve v EÚ ešte tento rok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dúfam, že prístupové rokovania by sa mohli začať už tento rok," povedala šéfka EP Metsolová. "Budúcnosť Ukrajiny je v Európskej únii," zdôraznila.



AFP pripomína, že Brusel udelil Ukrajine štatút kandidátskej krajiny vlani v júni, štyri mesiace po vypuknutí ruskej invázie. Proces vstupu do 27-členného eurobloku však zvyčajne trvá aj niekoľko rokov.



Konečné rozhodnutie bude závisieť od vlád členských štátov EÚ. Niektoré sú však skeptické a majú obavy, či sa Ukrajina bude vedieť zotaviť z vojnového konfliktu a či v blízkej budúcnosti dokáže prijať potrebné demokratické a protikorupčné reformy.



Metsolová však vyjadrila optimistický postoj: "Tempo, akým Verchovna rada (parlament) Ukrajiny a vláda dosahujú pokrok čo sa týka žiadosti o vstup do EÚ je pôsobivé."



Šéfka EP sa v sobotu stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom ukrajinského parlamentu Ruslanom Stefančukom. Podľa vyhlásenia Kyjeva hovorili okrem iného o vyhliadkach na uskutočnenie mierového summitu za širokej účasti krajín globálneho juhu.



"Ukrajina si kladie za cieľ čo najskôr dokončiť implementáciu odporúčaní Európskej komisie a začať rokovania o vstupe do EÚ už v tomto roku," uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach po stretnutí s Metsolovou.



Agentúra DPA píše, že šéfka EP vyzvala tiež na rozšírenie dodávok zbraní pre ukrajinské sily. "Členské štáty (EÚ) by mali seriózne zvážiť poslanie bojových lietadiel na Ukrajinu", povedala.