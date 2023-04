Šéfka EP vyzvala Rusko na prepustenie novinára Gerschkovicha

Brusel/Štrasburg 18. apríla (TASR) - Rusko by malo humánne zaobchádzať s vojnovými zajatcami na Ukrajine a bezpodmienečne prepustiť zadržaného novinára denníka Wall Street Journal Evana Gershkovicha. Na úvod aprílového zasadnutia EP v Štrasburgu to v pondelok večer uviedla predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová, informuje spravodajca TASR.



Šéfka europarlamentu pripomenula Rusku, že je zodpovedné za bezpečnosť vojnových zajatcov v súlade so Ženevským dohovorom a zdôraznila, že všetci všetci páchatelia vojnových zločinov musia byť postavení pred súd. Jej výzva prichádza po tom, ako bol minulý týždeň zverejnený videozáznam, ktorý podľa všetkého zachytáva brutálnu popravu ukrajinského vojnového zajatca ruskými vojakmi.



Šéfka EP zároveň pripomenula, že Rusko už dvadsať zadržiava novinára denníka WSJ Evana Gershkovicha a v mene europarlamentu vyzvala ruské úrady na jeho prepustenie. "Ako všetci ostatní novinári, aj on by mal slobodne vykonávať svoju prácu bez toho, aby sa bál o svoj život alebo slobodu," vyhlásila Metsolová.



Vo svojej otváracej reči vyzvala Kremeľ aj na okamžité a bezpodmienečné prepustenie väzneného opozičného politika a laureáta Sacharovovej ceny Alexeja Navaľného, ktorého zdravotný stav naďalej vyvoláva hlboké znepokojenie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)