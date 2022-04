Šéfka EP vyzýva na podporu krajín, ktoré pomáhajú utečencom z Ukrajiny

Brusel/Varšava 2. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová v sobotu počas návštevy Poľska vyzvala na navýšenie pomoci pre krajiny, ktoré prijímajú ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. TASR informuje na základe tlačového vyhlásenia zverejneného na oficiálnej webovej stránke EP.



Metsolová sa spolu s poľským premiérom Mateuszom Morawieckým v sobotu ráno stretla s utečencami z Ukrajiny v jednej zo škôl v meste Otwock neďaleko poľskej metropoly Varšava. Ocenila úsilie Poľska, jeho občanov, lokálnych komunít a dobrovoľníkov čo sa týka poskytovania pomoci pre ľudí utekajúcich pred ruskou inváziou.



"Poliaci ukázali svetu, že vďake solidarite je možné dosiahnuť zmenu. Ukrajinci utekajúci pred vojnou - z ktorých 90 percent tvoria ženy a deti - vedia, že ich tu prijímajú s otvorenou náručou," povedala šéfka EP.



"Poľsko však okrem Ukrajiny v najväčšej miere nesie následky vojny. Preto potrebujeme väčšiu pomoc pre Poľsko a ďalšie krajiny, ktoré prijímajú ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a poskytujú im ubytovanie," vyzvala. "Musíme toho spraviť viac a zabezpečiť, že o každého bude postarané," dodala.



Poľská pohraničná stráž v sobotu ráno uviedla, že do krajiny prišlo od začiatku ruskej ofenzívy už 2.437.000 ukrajinských utečencov.



Morawiecki apeloval na to, že voči Rusku je nutné prijať tvrdšie sankcie. Kritizoval, že v niektorých štátoch EÚ sa pre tlak na hospodárstvo už teraz hovorí o možnej normalizácii vzťahov s Ruskom. "Návrat do normálu nebude možný, pokiaľ Ukrajina neubráni svoju slobodu a suverenitu," zdôraznil podľa agentúry DPA.



Metsolová sa v piatok v Kyjeve stretla s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a o potrebe ďalších sankcií voči Moskve sa zhovárala s premiérom Denysom Šmyhaľom. V prejave k poslancom tamojšieho parlamentu uviedla: "Nebojujete len za ochranu svojich domovov a svojho územia. Bojujete za to, v čo veríme my všetci - za slobodu, demokraciu, právny štát." Ruskú inváziu na Ukrajinu označila za "neoprávnenú a neprijateľnú".



Ukrajine počas návštevy sľúbila, že EÚ uznáva európske ambície Kyjeva a "túžbu stať sa kandidátskou krajinou" na vstup do EÚ. Okrem toho vyhlásila, že EÚ nedovolí Putinovi zahrávať sa so svetovým poriadkom založeným na pravidlách, pretože ruská invázia na Ukrajinu postavila Rusko do priamej konfrontácie s Európou. Metsolová takisto zdôraznila, že EÚ pomôže Ukrajine pri obnove krajiny po skončení ruskej invázie.