Šéfka eurokomisie je v karanténe, bola v kontakte s infikovanou osobou

Brusel 5. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v pondelok oznámila, že sa stiahla do izolácie, lebo prišla do kontaktu s osobou infikovanou novým druhom koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Šéfka výkonného orgánu Európskej únie von der Leyenová na Twitteri v pondelok napísala, že sa minulý týždeň v utorok 29. septembra zúčastnila na stretnutí, kde bola prítomná "osoba, ktorá mala včera (4.10.) pozitívny test".



Predsedníčka eurokomisie uviedla, že vo štvrtok 1. októbra mala negatívny výsledok testu na koronavírus a že v priebehu pondelka absolvuje ďalší test.



Von der Leyenová v odkaze na Twitteri dodala, že v karanténe ostane do utorka rána.