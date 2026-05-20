< sekcia Zahraničie
Šéfka eurokomisie víta kompromis k obchodnej dohode s USA
Podľa šéfky EK ide o krok smerom k „vyváženému“ transatlantickému obchodu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 20. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu privítala dosiahnutie predbežnej dohody s Európskym parlamentom a Radou EÚ o legislatíve, ktorou sa má uviesť do platnosti obchodná dohoda so Spojenými štátmi. Podľa šéfky EK ide o krok smerom k „vyváženému“ transatlantickému obchodu, napísala agentúra AFP.
„Dohoda je dohoda a EÚ dodržiava svoje záväzky,“ uviedla na sieti X von der Leyenová, ktorá zmluvu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom uzavrela vlani v škótskom Turnberry. Vyjednávači EK, EP a Rady EÚ o danej legislatíve rokovali viac ako päť hodín a napokon dohodli na kompromise.
Šéfka EK vyzvala zákonodarcov, aby teraz proces rýchlo dokončili. „Spoločne môžeme zabezpečiť stabilný, predvídateľný, vyvážený a pre obe strany prospešný transatlantický obchod,“ dodala. Návrh sa podľa magazínu Politico dostáva do fázy hlasovania, ktoré je očakávané počas júnového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu.
Americký prezident Donald Trump nedávno pohrozil uvalením 25-percentných ciel na automobily z EÚ, ak Únia nezačne do 4. júla uplatňovať dohodu s USA. Tá ráta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do Únie. Spojené štáty sa výmenou za to zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z EÚ plošné clo s horným limitom 15 percent.
Na základe znenia predbežnej dohody o legislatíve, o ktorom vo svojej správe informoval magazín Politico, by Európska komisia mohla na žiadosť Európskeho parlamentu alebo členského štátu EÚ pozastaviť platnosť obchodnej dohody, ak USA do konca tohto roka neznížia clá na európske výrobky z ocele a hliníka.
Vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi sú aj naďalej krehké a v Bruseli panujú obavy, že Trumpova administratíva by mohla clá opäť použiť na vyvíjanie politického tlaku na Úniu, ak nevyhovie požiadavkám Bieleho domu v iných otázkach, píše portál Euronews.
„Dohoda je dohoda a EÚ dodržiava svoje záväzky,“ uviedla na sieti X von der Leyenová, ktorá zmluvu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom uzavrela vlani v škótskom Turnberry. Vyjednávači EK, EP a Rady EÚ o danej legislatíve rokovali viac ako päť hodín a napokon dohodli na kompromise.
Šéfka EK vyzvala zákonodarcov, aby teraz proces rýchlo dokončili. „Spoločne môžeme zabezpečiť stabilný, predvídateľný, vyvážený a pre obe strany prospešný transatlantický obchod,“ dodala. Návrh sa podľa magazínu Politico dostáva do fázy hlasovania, ktoré je očakávané počas júnového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu.
Americký prezident Donald Trump nedávno pohrozil uvalením 25-percentných ciel na automobily z EÚ, ak Únia nezačne do 4. júla uplatňovať dohodu s USA. Tá ráta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do Únie. Spojené štáty sa výmenou za to zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z EÚ plošné clo s horným limitom 15 percent.
Na základe znenia predbežnej dohody o legislatíve, o ktorom vo svojej správe informoval magazín Politico, by Európska komisia mohla na žiadosť Európskeho parlamentu alebo členského štátu EÚ pozastaviť platnosť obchodnej dohody, ak USA do konca tohto roka neznížia clá na európske výrobky z ocele a hliníka.
Vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi sú aj naďalej krehké a v Bruseli panujú obavy, že Trumpova administratíva by mohla clá opäť použiť na vyvíjanie politického tlaku na Úniu, ak nevyhovie požiadavkám Bieleho domu v iných otázkach, píše portál Euronews.