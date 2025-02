Šéfka europarlamentu Metsolová navštívila Pásmo Gazy a Izrael

Gaza 14. februára (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová vo štvrtok počas svojej dvojdňovej pracovnej cesty navštívila Izrael a Pásmo Gazy. Podľa informácií EP je prvou európskou líderkou, ktorá za posledných viac ako desať rokov vstúpila do tejto palestínskej enklávy, píše TASR.



"V kľúčovej chvíli pre región a svet som sem chcela prísť, aby som zdôraznila a na vlastné oči videla zásadnú úlohu Európy pri dodávaní humanitárnej pomoci do Gazy," uviedla šéfka europarlamentu. Podľa jej slov je Európa pripravená zintenzívniť angažovanosť v regióne a urobiť všetko preto, "aby sme pomohli dohode o prímerí a prepustení rukojemníkov, aby sme zabezpečili cestu na zvýšenie pomoci a vytvorili základný kameň pre udržateľný mier".



Vo štvrtok sa Metsolová najprv stretla v Jeruzaleme s predsedom izraelského parlamentu Amirom Ochanom a ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom.



Následne navštívila hraničný priechod Kerem Šalom, kde si prezrela humanitárne operácie. Odtiaľ predsedníčka vstúpila do Pásma Gazy, kde sa zamerala na priebeh vstupu humanitárnej pomoci z izraelskej strany.



Po návrate do Izraela Metsolová poskytla misii Európskej únie pre pomoc na hraniciach v Rafahu (EUBAM Rafah) informácie o ich operácii a zdôraznila podporu pre humanitárnu pomoc smerujúcu do palestínskej enklávy. Navštívila tiež miesto konania festivalu Nova, kde militanti palestínskeho hnutia Hamas zavraždili a uniesli pri bezprecedentnom útoku zo 7. októbra 2023 množstvo ľudí.



Na záver dňa rokovala aj s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom. V piatok plánuje Metsolová odcestovať do Ramalláhu na Západnom brehu Jordánu, kde sa stretne s palestínskym vedením.



Počas svojej dvojdňovej návštevy zdôrazňuje šéfka europarlamentu ochotu Európy konštruktívne spolupracovať so všetkými partnermi v regióne a zabezpečiť, aby súčasná dohoda o prímerí medzi Izraelom a Hamasom vydržala. Dúfa tiež v cestu k udržateľnému mieru v regióne, ktorý môže zabezpečiť bezpečnosť Izraela a skutočnú perspektívu pre Palestínčanov, píše sa na stránke EP.