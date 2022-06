Roberta Metsolová sa stretla s P. Fialom, hovorili o predsedníctve

Praha 16. júna (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová sa vo štvrtok stretla s českým premiérom Petrom Fialom. Hovorili spolu o prioritách predsedníctva Českej republiky v Rade EÚ. Metsolová ocenila odkaz na slová Václava Havla a uviedla, že sa na spoluprácu s Českom teší, informuje TASR.



Stretnutie českých predstaviteľov s Metsolovou a Konferenciou predsedov delegácií Európskeho parlamentu bolo prvou akciou českého predsedníctva, ktorá nadviazala na stredajšie predstavenie priorít. Na stretnutí hovorili o jednotlivých prioritách, ktoré si Česko stanovilo, ale aj o výzvach, ktorým teraz Európska únia čelí.



Delegácia podľa premiéra ocenila úmysel českej vlády venovať sa povojnovej obnove Ukrajiny, ak to bude možné. Fiala stretnutie označil za veľmi užitočné. "Napriek rozdielnym politickým postojom je nesmierne dôležité, aby Európska únia vystupovala jednotne," povedal Fiala.



Predsedníčka Európskeho parlamentu povedala, že stretnutie pred začiatkom predsedníctva je dlhodobou tradíciou a je zásadné pre to, aby sa nastavila úspešná spolupráca medzi inštitúciami. Na spoluprácu s českou vládou sa teší. "Čakáme, že sa pustíme do usilovnej práce hneď od 1. júna," dodala.



Ocenila odkaz na slová Václava Havla "Európa ako úloha", ktoré si Česko stanovilo ako svoje motto. Predstavujú podľa nej širšiu víziu, že svet by mohol byť lepší. "Chcem sa aj ja sústrediť na tieto jeho slová," dodala.



Predsedníčka ďalej zdôraznila, že situácia na Ukrajine bude mať vplyv na prácu predsedníctva, ktoré sa bude vo veľkej miere sústreďovať na témy súvisiace s týmto konfliktom. "Nemôžeme dopustiť, aby prevážila únava z vojny," povedala Metsolová.



Robertu Metsolovú ešte čakal pracovný obed s predsedníčkou českej Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou a predsedom Senátu Milošom Vystrčilom. Neskôr sa stretne so študentmi Karlovej univerzity, s ktorými bude debatovať o budúcnosti EU.



Medzi hlavnými prioritnými oblasťami, ktoré Česko v stredu predstavilo verejnosti, je zvládnutie utečeneckej krízy a povojnová obnova Ukrajiny, energická bezpečnosť, posilňovanie obranných kapacít, strategická odolnosť ekonomiky a odolnosť demokratických inštitúcií.