Šéfka Európskej komisie vyzvala na ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Hirošima 19. mája (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok na summite lídrov zoskupenia G7 v japonskej Hirošime vyzvala na ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Musíme Ukrajine poskytnúť nástroje na úspešnú obranu a opätovné získanie plnej zvrchovanosti a územnej celistvosti," povedala šéfka EK. Podľa jej slov by krajiny G7 mali Kyjevu poskytnúť potrebnú vojenskú a finančnú podporu. "A musíme to robiť tak dlho, ako to bude potrebné," dodala.



Von der Leyenová zároveň upozornila na nebezpečné obchádzanie západných sankcií zavedených voči Rusku. Mikroprocesory, čipy a senzory posielané do Ruka totiž podľa jej slov "končia v zbraniach používaných na bojisku proti Ukrajine".



Lídri krajín skupiny G7 sa v piatok v Hirošime dohodli na nových sankciách, ktoré majú "vyhladovať" ruskú vojnovú mašinériu. Nové sankčné opatrenia budú zahŕňať obmedzenia na vývoz položiek, ktoré sú pre Rusko dôležité na bojisku. Okrem toho sa tiež zameriavajú na právnické osoby obvinené z prepravovania materiálu určeného pre Rusko na vojenský front.