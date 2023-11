Francúzska ministerka opísala náročné rokovania Izraelu a Hamasu

Paríž 28. novembra (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová v utorok poskytla pohľad do zákulisia "náročných" Katarom sprostredkovaných rokovaní o prepustení rukojemníkov a väzňov medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR prevzala správu z agentúry AP.



"Do poslednej chvíle neviete. Zoznamy (rukojemníkov) sa vymieňajú, ale následne sa často vyskytnú problémy," povedala Colonnová v rozhovore pre francúzsku rozhlasovú stanicu RTL.



Počas pondelka sa podľa jej slov vyskytli obavy a otázky týkajúce sa pondelkovej výmeny. Dodala, že hovorila s ministrami zahraničných vecí z viacerých arabských krajín so žiadosťou, aby proces pokračoval ďalej.



Nakoniec "všetko dobre dopadlo", uviedla. "Nebudem skrývať, že na konci prichádza veľká úľava," uzavrela šéfka francúzskej diplomacie.



Hamas v rámci pondelkovej výmeny prepustil aj troch občanov Francúzska vo veku od 12 do 16 rokov, pripomína AP. Paríž po útoku militantov na Izrael zo 7. októbra naďalej eviduje piatich nezvestných Francúzov, pričom niektorí z nich by mohli byť rukojemníci Hamasu.



Výmena rukojemníkov a väzňov je súčasťou dohody o štvordňovom prímerí, ktoré do platnosti vstúpilo v piatok a malo sa skončiť v utorok ráno. Izrael sa však v pondelok s hnutím Hamas dohodol na predĺžení prímeria o dva dni.