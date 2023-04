Šéfka francúzskej diplomacie rokuje v Baku o Náhornom Karabachu

Baku 27. apríla (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová začala v stredu návštevu Azerbajdžanu, kde bude s tamojším dlhoročným vodcom Ilhamom Alijevom rokovať o zmiernení napätia medzi touto krajinou a jej úhlavným nepriateľom, kaukazským susedom Arménskom.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Baku a Jerevan sú už desaťročia v územnom konflikte o azerbajdžanský región Náhorný Karabach s arménskou etnickou väčšinou.



Colonnovej cesta prichádza v čase, keď západné krajiny aj Rusko, ktoré je v súvislosti s týmto konfliktom tradičným sprostredkovateľom dialógu, obviňujú Azerbajdžan z porušovania Moskvou sprostredkovaného prímeria, ktorým sa v roku 2020 ukončila vojna s Arménskom.



Tento týždeň opäť vzrástlo napätie, keď Baku na jedinom pozemnom spojení medzi Arménskom a Karabachom zriadilo svoje kontrolné stanovisko.



Colonnová má rokovať s Alijevom, ktorý sa stal prezidentom po smrti svojho otca v roku 2003, ako aj so svojím azerbajdžanským rezortným partnerom Džejchunom Bajramovom.



Francúzsko sa v uplynulých mesiacoch snaží o sprostredkovanie mierového riešenia tohto konfliktu, keďže Rusko je "zaujaté" svojou vojenskou agresiou na Ukrajine.



Návšteva je dôležitá, ale koná sa v "napätej" situácii, pričom vzťahy Paríža a Baku sú v uplynulých mesiacoch "zložité", uviedol francúzsky diplomatický zdroj.



Colonnová po návšteve Baku odcestuje do arménskeho Jerevanu a v piatok sa presunie do gruzínskeho hlavného mesta Tbilisi.