Šéfka francúzskej diplomacie vyzvala na okamžité prímerie v Gaze

Tel Aviv 17. decembra (TASR) - Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová vyzvala v nedeľu počas návštevy Izraela na "okamžité a trvácne" prímerie vo vojne v Pásme Gazy. Dodala, že Francúzsko je hlboko znepokojené situáciou na tomto palestínskom území, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Je zabíjaných príliš veľa civilistov," povedala Colonnová počas tlačovej konferencie so svojím izraelským rezortným kolegom Elim Kohenom.



Prímerie, ktoré Colonnová žiada, by malo viesť k trvalému pokoju zbraní s cieľom dosiahnuť prepustenie všetkých rukojemníkov Hamasu a dodať do Gazy potrebnú humanitárnu pomoc.



Izrael čelí narastajúcemu medzinárodnému tlaku na zavedenie prímeria vo vojne s palestínskym militantným hnutím Hamas. Táto vojna si v Pásme Gazy vyžiadala podľa miestnej vlády vedenej Hamasom už najmenej 18.800 obetí.



Izrael podniká útoky v Gaze v reakcii na bezprecedentný útok Hamasu zo 7. októbra na juh Izraela, pri ktorom zomrelo 1140 ľudí, zväčša civilistov. Militanti vtedy do Pásma Gazy tiež uniesli asi 250 rukojemníkov.



Colonnová pritom poukázala v nedeľu na to, že nemožno zabudnúť ani na obete útoku Hamasu, vrátane tých, ktoré čelili sexuálnym útokom.



Šéf izraelskej diplomacie počas spoločnej tlačovej konferencie uviedol, že Francúzsko by mohlo zaujať pozitívnu a dôležitú úlohu pri zabraňovaní vzniku vojny s Libanonom. Na hraniciach Izraela a Libanonu totiž prichádza pravidelne k cezhraničným prestrelkám s ozbrojenými skupinami - predovšetkým s Hizballáhom.



"Izrael nemá v úmysle začať ďalší front na svojich severných hraniciach, no spravíme všetko pre to, aby sme ochránili svojich občanov," povedal Kohen.



Colonnová tiež uviedla, že Francúzsko sa zaoberá možnými "riešeniami" nedávnych útokov na plavidlá v Červenom mori, v dôsledku ktorých pozastavili veľké prepravné spoločnosti lodnú dopravu cez túto dôležitú trasu. Jemenskí povstalci húsíovia pritom tvrdia, že sa zameriavajú na lode v strategickom prielive Báb el-Mandeb, aby vytvárali tlak na Izrael za vojnu v Gaze.



"Tieto útoky nemôžu zostať bez odpovede," vyhlásila Colonnová.