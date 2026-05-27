Šéfka GCHQ: AI sa mení na hrozbu pre bezpečnosť štátov
Upozornila na to, že technologické firmy zavádzajú nástroje AI veľmi rýchlym tempom a ich dôsledky sú často nepredvídateľné.
Autor TASR
Londýn 27. mája (TASR) - Riaditeľka britskej kybernetickej spravodajskej služby (GCHQ) Anne Keast-Butlerová v stredu upozornila na to, že umelá inteligencia (AI) je „nezastaviteľná sila“, ktorá je čoraz častejšie zneužívaná spôsobmi pohybujúcimi sa blízko hranice tradičnej vojny. Informuje agentúra AP, píše TASR.
Keast-Butlerová predniesla v stredu svoju prvú výročnú prednášku vo funkcii riaditeľky tejto inštitúcie. Podujatie sa konalo v sídle GCHQ, na panstve Bletchley Park neďaleko Londýna, kde počas druhej svetovej vojny stovky matematikov, kryptografov, lúštiteľov krížoviek, šachových majstrov a ďalších odborníkov pracovali na prelomení tajných kódov nacistického Nemecka. Výsledky ich práce skrátili vojnu a urýchlili zrod modernej výpočtovej techniky.
Vo svojom prejave Keast-Butlerová vyhlásila, že Británia a jej spojenci sa nachádzajú „v priestore medzi mierom a vojnou“ a v kybernetickom prostredí môžu zlyhať v konfrontácii s Ruskom a ďalšími protivníkmi, ak nebudú tomuto druhu bezpečnosti venovať výrazne väčšiu pozornosť.
Upozornila na to, že technologické firmy zavádzajú nástroje AI veľmi rýchlym tempom a ich dôsledky sú často nepredvídateľné. AI sa podľa nej čoraz častejšie využíva ako nástroj v operáciách, ktoré sa odohrávajú tesne pod hranicou otvoreného ozbrojeného konfliktu. „Umelá inteligencia je nezastaviteľná sila s veľkými príležitosťami, ale aj so značnými rizikami,“ sumarizovala Keast-Butlerová.
Za hlavnú hrozbu označila Rusko, ktoré podľa nej útočí na kritickú infraštruktúru, demokratické procesy, dodávateľské reťazce aj dôveru verejnosti v Británii či v Európe. Moskvu obvinila aj z krádeží technológií a plánovania sabotáží alebo atentátov. „Rusko zintenzívňuje svoje každodenné hybridné aktivity proti Británii a Európe – od morského dna až po kyberpriestor,“ doplnila.
Keast-Butlerová informovala, že GCHQ aj preto venuje osobitnú pozornosť ochrane dátových a energetických sietí vedených podmorskými káblami a potrubiami v okolí britských vôd.
Vo svojom príhovore riaditeľka zároveň varovala, že rýchly rozvoj AI mení bezpečnostné prostredie a Spojené kráľovstvo aj jeho spojenci majú čoraz menej času udržať si náskok pred technologickými veľmocami, najmä Čínou. V tejto súvislosti vyzdvihla potrebu posilniť kybernetickú bezpečnosť „od zasadacích miestností až po domácnosti“ a zdôraznila tiež význam spolupráce Británie a Spojených štátov, pričom partnerstvo ich spravodajských služieb označila za „zásadné pre bezpečnosť oboch krajín.“
Prejav Keast-Butlerovej nadväzuje na varovania západných spravodajských služieb, podľa ktorých Rusko presúva svoje nepriateľské aktivity do tzv. sivej zóny, teda pod hranicu otvorenej vojny.
AP doplnila, že úrady vo Švédsku, Poľsku, Dánsku či Nórsku v posledných mesiacoch obvinili skupiny napojené na Rusko z útokov na kritickú infraštruktúru vrátane elektrární a priehrad.
GCHQ je britská spravodajská agentúra pre elektronické odpočúvanie a kybernetickú bezpečnosť, ktorá spolupracuje s tajnými službami MI5 a MI6.
