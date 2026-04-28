Šéfka Generálneho riaditeľstva EK pre obchod končí po nezhodách s USA
Autor TASR
Brusel 28. apríla (TASR) - Sabine Weyandová končí vo funkcii šéfky Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre obchod po nezhodách ohľadom minuloročnej obchodnej dohody medzi EÚ a USA. Informoval o tom denník The Financial Times a portál Euractiv. Weyandová na čele vplyvného riaditeľstva, ktoré je zodpovedné za obchodnú politiku EÚ vo vzťahu k zvyšku sveta, stála od roku 2019. Informuje o tom TASR.
Dohoda z júla minulého roka, ktorú v škótskom Turnberry uzavreli predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump, počíta s bezcolným dovozom amerického priemyselného tovaru do EÚ. Spojené štáty sa výmenou zaviazali uplatňovať na väčšinu dovozu z EÚ plošné clo s horným limitom 15 percent. Dohoda si vyžaduje súhlas Európskeho parlamentu.
Ako vysoká predstaviteľka EÚ sa Weyandová podľa správy FT verejne postavila proti názoru svojich nadriadených, že obchodná dohoda medzi EÚ a USA je v súlade s pravidlami svetového obchodu. Svoj postoj dala podľa Euractivu jasne najavo v auguste minulého roka. „Ak nepočujete slovo ‚rokovanie‘, znamená to len to, že žiadne nebolo,“ povedala o dohode na konferencii v Rakúsku.
Šesťdesiatdvaročná Nemka v správe pre kolegov z generálneho riaditeľstva, ktorú mal portál k dispozícii, napísala, že od 1. júna nastane „čas vydať za na novými dobrodružstvami“.
Weyandová bola podľa Euractivu v rámci internej reorganizácie presunutá na administratívu pozíciu a napätú atmosféru tvorby politík v Bruseli po 32 rokoch vymení za pôsobenie na Európskom univerzitnom inštitúte v talianskej Florencii v akademickom roku 2026-2027. Okrem toho prevezme funkciu poradkyne v Generálnom sekretariáte EK.
V Bruseli si vybudovala povesť tvrdej, systematickej úradníčky, ktorá je hlboko oddaná obchodu založenému na pravidlách v oblasti, kde má EÚ plnú právomoc, napísal portál, ktorý Weyandovú označil za skúsenú veteránku náročných obchodných rokovaní - od brexitu, teda vystúpenia Británie z EÚ, až po reformu Svetovej obchodnej organizácie.
Na doterajšom poste ju od 1. júna nahradí Dánka Ditte Juul Jörgensenová, ktorá vedie Generálne riaditeľstvo pre energetiku. Na jej miesto obratom nastúpi Céline Gauerová z Francúzska.
