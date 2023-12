Šéfka holandskej diplomacie uistila Ukrajinu o pokračovaní podpory

Kyjev 5. decembra (TASR) - Holandská ministerka zahraničných vecí Hanke Bruinsová Slotová v utorok uistila Ukrajinu o pretrvávajúcej podpore Holandska počas vopred neohlásenej návštevy Kyjeva. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Buďte si istí našou podporou. Váš boj je náš boj. Vaša bezpečnosť je naša bezpečnosť," uviedla ministerka počas tlačovej konferencie so svojím ukrajinských náprotivkom Dmytrom Kulebom.



Bruinsová Slotová navštívila Ukrajinu krátko po víťazstve krajne pravicovej Strany slobody (PVV) Geerta Wildersa v parlamentných voľbách, ktorá chce zastaviť posielanie zbraní na Ukrajinu.



Holandsko je jedným z najskalnejších spojencov Kyjeva, ktorému dodáva zbrane a vedie i program na výcvik ukrajinských pilotov pre riadenie stíhačiek F-16. Holandská vláda v novembri oznámila budúcoročnú pomoc pre Ukrajinu za približne 2,5 milióna eur. Po víťazstve Wildersa narastajú obavy, či bude holandská pomoc pre Ukrajinu pokračovať.



"Dnes som bol uistený, že záväzky Holandska o dodaní stíhačiek F-16 budú splnené. Sme za to vďační," uviedol šéf ukrajinskej diplomacie.



Bruinsová Slotová podporila ambície Ukrajiny pre vstup do Európskej únie. "Vaša budúcnosť je s nami," povedala. Pochválila tiež Kyjev za uskutočnenie reforiem požadovaných EÚ.



Ministerka navštívila aj mesto Buča, kde ukrajinské sily objavili zmasakrované telá civilistov po stiahnutí sa ruských jednotiek z oblasti Kyjeva.



S Bruisovou Slotovou sa stretol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý schôdzku označil za zmysluplnú. "Hovorili sme o dôležitých záležitostiach. O situácii na fronte, potrebách našich obrancov, výcviku našich pilotov na F-16tky," uviedol. Zároveň Holandsku poďakoval za podporu.