Šéfka japonskej diplomacie pricestovala na Ukrajinu

Tokio/Kyjev 7. januára (TASR) - Japonská ministerka zahraničných vecí Jóko Kamikawaová v nedeľu pricestovala na vopred neohlásenú návštevu Ukrajiny. Ide o jej prvú cestu do vojnou zničenej Ukrajiny vo funkcii šéfky japonskej diplomacie.



Ako informovala agentúra AFP, Kamikawaová má v pláne stretnutie so svojím ukrajinským rezortným kolegom Dmytrom Kulebom. Podľa japonských médií sa očakáva, že ministerka na ňom bude tlmočiť stanovisko Japonska, že Tokio bude stáť pri Ukrajine a podporovať ju aj v súčasnej zložitej medzinárodnej situácii.



AFP pripomenula, že Japonsko patrilo medzi najrozhodnejších podporovateľov Ukrajiny proti Rusku po invázii ruskej armády z 22. februára 2022, pričom premiér Fumio Kišida opakovane zdôrazňoval dôležitosť potláčania agresie a poznamenal, že to, čo sa na Ukrajine deje dnes, sa môže "zajtra" odohrať vo východnej Ázii.



Tieto Kišidove slová boli interpretované ako nepriamy odkaz na želanie Pekingu zjednotiť demokratický Taiwan s pevninskou Čínou.



Jednou z kľúčových úloh Kamikawaovej v Kyjeve bude potvrdiť, že Japonsko trvá na dodržiavaní medzinárodného poriadku založeného na pravidlách, a zdôrazniť, že "jednostranné zmeny v status quo silou, ako napríklad ruská agresia na Ukrajine, nesmú byť nikdy dovolené".



Kamikawaová bude diskutovať aj o povojnovej obnove Ukrajiny, a to aj v súvislosti s medzinárodnou konferenciou naplánovanou na 19. februára v Tokiu.



AFP pripomenula, že počas ruskej invázie bolo niekoľko ukrajinských miest zrovnaných so zemou, pričom infraštruktúra a dopravné siete utrpeli značné škody. Ukrajina vyjadrila nádej, že Japonsko sa s ňou podelí o svoje skúsenosti získané z obnovy infraštruktúry po prírodných katastrofách.