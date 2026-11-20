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Šéfka maďarského úradu pre ochranu majetku: Odmietam tlaky
Zdôraznila, že ako šéfka autonómnej inštitúcie s politikmi nevyjednáva a premiérovi by v prípade snahy o urýchlenie akejkoľvek kauzy zložila telefón.
Autor TASR
Budapešť 20. novembra (TASR) – Predsedníčka maďarského Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) Anna Ungerová v rozhovore pre server hang.hu rázne odmietla akékoľvek politické tlaky či pokusy o ovplyvňovanie vyšetrovania, a to aj zo strany predsedu vlády Pétera Magyara. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Zdôraznila, že ako šéfka autonómnej inštitúcie s politikmi nevyjednáva a premiérovi by v prípade snahy o urýchlenie akejkoľvek kauzy zložila telefón. Dodala, že v prípade, že by úrad začal riešiť kauzy na politickom základe, tak by zo svojej funkcie okamžite odstúpila. Podľa jej slov by v takomto momente skončila „šanca na konsolidovanie demokracie v Maďarsku“.
Úrad, ktorý monitoruje minulé aj súčasné podozrivé pohyby verejných financií, sa v súčasnosti buduje od základov a rozširuje svoj tím z 52 na plánovaných 165 zamestnancov, z ktorých väčšinu budú tvoriť vyšetrovatelia a prokurátori.
Z prebiehajúcich prípadov šéfka NVVH potvrdila posun v korupčnej kauze bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka, v rámci ktorej orgány zaistili ukrytú hotovosť vo výške 6,5 miliardy forintov (vyše 17 miliónov eur). Zatiaľ čo štyri miliardy forintov (vyše 10 miliónov eur) našli v trezore v istom sklade, zvyšok peňazí bol zakopaný v zemi, ale aj ukrytý v dutinách stromov či vo vtáčích búdkach.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Zdôraznila, že ako šéfka autonómnej inštitúcie s politikmi nevyjednáva a premiérovi by v prípade snahy o urýchlenie akejkoľvek kauzy zložila telefón. Dodala, že v prípade, že by úrad začal riešiť kauzy na politickom základe, tak by zo svojej funkcie okamžite odstúpila. Podľa jej slov by v takomto momente skončila „šanca na konsolidovanie demokracie v Maďarsku“.
Úrad, ktorý monitoruje minulé aj súčasné podozrivé pohyby verejných financií, sa v súčasnosti buduje od základov a rozširuje svoj tím z 52 na plánovaných 165 zamestnancov, z ktorých väčšinu budú tvoriť vyšetrovatelia a prokurátori.
Z prebiehajúcich prípadov šéfka NVVH potvrdila posun v korupčnej kauze bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka, v rámci ktorej orgány zaistili ukrytú hotovosť vo výške 6,5 miliardy forintov (vyše 17 miliónov eur). Zatiaľ čo štyri miliardy forintov (vyše 10 miliónov eur) našli v trezore v istom sklade, zvyšok peňazí bol zakopaný v zemi, ale aj ukrytý v dutinách stromov či vo vtáčích búdkach.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)