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Šéfka maďarskej diplomacie Orbánová odvolala 37 veľvyslancov

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Na snímke šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová. Foto: TASR/AP

Orbánová svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.

Autor TASR
Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Šéfka diplomacie to oznámila v príspevku zverejnenom v piatok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbánová svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.

„Cieľom ministerstva zahraničných vecí je vybudovať profesionálny diplomatický zbor fungujúci na vysokej odbornej úrovni. Potrebujeme veľvyslancov a diplomatov, ktorí budú aktívne prispievať k realizácii cieľov maďarskej zahraničnej politiky, ako aj k posilneniu schopnosti našej krajiny presadzovať svoje záujmy na medzinárodnej úrovni,“ uviedla Orbánová vo videu, v ktorom však nešpecifikovala, ktorých diplomatov a ktorých krajín sa jej rozhodnutie týka.

Server szeretlekmagyarorszag.hu pripomenul, že šéfka maďarskej diplomacie už v máji odvolala veľvyslanca vo Varšave, čím naznačila, že vláda chce otvoriť novú éru v maďarsko-poľských vzťahoch po tom, čo sa počas pôsobenia vlád premiéra Viktora Orbána zhoršili vzťahy aj medzi diplomatmi oboch krajín.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
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