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Šéfka maďarskej diplomacie Orbánová odvolala 37 veľvyslancov
Orbánová svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.
Autor TASR
Budapešť 26. júna (TASR) - Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Šéfka diplomacie to oznámila v príspevku zverejnenom v piatok na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbánová svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.
„Cieľom ministerstva zahraničných vecí je vybudovať profesionálny diplomatický zbor fungujúci na vysokej odbornej úrovni. Potrebujeme veľvyslancov a diplomatov, ktorí budú aktívne prispievať k realizácii cieľov maďarskej zahraničnej politiky, ako aj k posilneniu schopnosti našej krajiny presadzovať svoje záujmy na medzinárodnej úrovni,“ uviedla Orbánová vo videu, v ktorom však nešpecifikovala, ktorých diplomatov a ktorých krajín sa jej rozhodnutie týka.
Server szeretlekmagyarorszag.hu pripomenul, že šéfka maďarskej diplomacie už v máji odvolala veľvyslanca vo Varšave, čím naznačila, že vláda chce otvoriť novú éru v maďarsko-poľských vzťahoch po tom, čo sa počas pôsobenia vlád premiéra Viktora Orbána zhoršili vzťahy aj medzi diplomatmi oboch krajín.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Orbánová svoje rozhodnutie odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.
„Cieľom ministerstva zahraničných vecí je vybudovať profesionálny diplomatický zbor fungujúci na vysokej odbornej úrovni. Potrebujeme veľvyslancov a diplomatov, ktorí budú aktívne prispievať k realizácii cieľov maďarskej zahraničnej politiky, ako aj k posilneniu schopnosti našej krajiny presadzovať svoje záujmy na medzinárodnej úrovni,“ uviedla Orbánová vo videu, v ktorom však nešpecifikovala, ktorých diplomatov a ktorých krajín sa jej rozhodnutie týka.
Server szeretlekmagyarorszag.hu pripomenul, že šéfka maďarskej diplomacie už v máji odvolala veľvyslanca vo Varšave, čím naznačila, že vláda chce otvoriť novú éru v maďarsko-poľských vzťahoch po tom, čo sa počas pôsobenia vlád premiéra Viktora Orbána zhoršili vzťahy aj medzi diplomatmi oboch krajín.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)