Šéfka misie OSN je znepokojená teroristickou činnosťou v Afganistane

Islamabad 20. decembra (TASR) - Osobitná predstaviteľka OSN pre Afganistan Roza Otunbajevová v utorok vyjadrila znepokojenie nad pokračujúcimi teroristickými hrozbami v tejto krajine. TASR informuje podľa správy agentúry DPA



Krajinu naďalej kontroluje hnutie Taliban, ktoré sa však nedokáže dostatočne vysporiadať s "teroristickými skupinami operujúcimi v Afganistane", uviedla šéfka Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku.



Za znepokojivé označila nedávne útoky militantov z organizácie Islamský štát (IS), a to najmä proti veľvyslanectvám Ruska a Pakistanu, ako aj na hotel s mnohými ubytovanými Číňanmi. "Civilné obete pri týchto útokoch sú stále značné," dodala.



Otunbajevová takisto uviedla, že budúcnosť vojnou zničenej krajiny je neistá. Zároveň kritizovala Taliban za uplatňovanie telesných trestov a popráv na verejnosti, ako aj za zatvorenie stredných škôl pre dievčatá.



V Afganistane sa dostalo vlani v auguste znovu k moci militantné islamistické hnutie Taliban a postupne zaviedlo prísne nariadenia vychádzajúce z islamského práva šaría.



Taliban začal s obmedzovaním slobôd a vylučovaním žien a dievčat z verejného života. Dospievajúcim dievčatám zakázal navštevovať školy a v utorok zakázal všetkým ženám študovať na univerzitách.



Pozorovatelia obviňujú Taliban z cielených odvetných útokov a zabíjania kritikov. Afganistan navyše čelí humanitárnej katastrofe, pričom milióny ľudí sú závislé od potravinovej pomoci a ďalšej podpory.